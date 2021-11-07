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1990. Паскаль Ле Сегретен в Москеве. Часть 1

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01. Владимир Жириновский, лидер политической партии Либерально-демократической партии России, на демонстрации Объединенного фронта рабочих в Москве. Июль


02. Молодожены целуются на Красной площади. 2 июля


03. Реформаторская организация «Клуб московских избирателей» протестует в парке Горького во время последнего 28-го съезда КПСС. 3 июля




05. Демонстрант, окруженный морем зонтиков в парке Горького, держит плакат во время акции протеста. 3 июля


06. Мужчина в форме стоит в окружении демонстрантов в парке Горького. Реформаторская организация «Клуб московских избирателей» протестует во время последнего 28-го съезда Коммунистической партии. 3 июля


07. Бездомная женщина протестует в Москве. 4 июля






10. Бездомные женщины стоят на тротуаре в Москве с плакатом протеста. 4 июля


11. Экскурсионный катер по Москве-реке у Кремля. 4 июня


12. Мужчина в военной форме скандирует с толпой во время демонстрации, организованной «Демократической платформой» на Красной площади. 11 июля


13. Демонстранты на митинге против коммунизма на Красной площади в Москве. Митинг, организованный «Демократической платформой»,11 июля


14. Десятки тысяч демонстрантов пересекают Крымский мост и направляются к Красной площади во время демонстрации, организованной «Демократической платформой» на Красной площади. 15 июля




16.Женщина носит значки с изображением Бориса Ельцина и других лидеров во время демонстрации, организованной «Демократической платформой» на Красной площади. 15 июля


17. Милиция задерживает демонстрантов во время акции протеста на Красной площади в июле


18. Демонстранты держат транспаранты и российские флаги во время демонстрации, организованной «Демократической платформой» на Красной площади. 15 июля


19. Демонстранты заполняют Красную площадь во время демонстрации, организованной «Демократической платформой» на Красной площади. 15 июля


20. Бедность в Москве. Сентябрь

Источник: https://humus.livejournal.com/8073219.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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