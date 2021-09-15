Главная » История, Творчество

1918. Альбом о русском флоте из коллекции Саркизова-Серазини И. М.

102 0


Иван Михайлович Саркизов-Серазини (18 июля (30 июля по новому стилю) 1887 года, Ялта — 18 марта 1964 года, Москва) — советский учёный, доктор медицинских наук (1938), профессор (1946); заслуженный деятель науки РСФСР (1957); один из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины в СССР.
С 1892 года жил в Феодосии, где окончил училище, затем ходил юнгой на шхуне «Святой Николай» и на сухогрузе «Юпитер».

В 1922 году окончил медицинский факультет Московского университета. С 1923 работал в институте физкультуры в Москве (позже — Государственный центральный институт физической культуры, ныне — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма), в 1944—1964 годах был заведующим кафедрой лечебной физкультуры и спортивного массажа.
В 1960 году Иван Михайлович передал в дар государству собственную коллекцию картин известных русских художников XIX века (около 100 полотен) и библиотеку, содержащую около 10 тысяч книг и рукописей


































Источник: https://humus.livejournal.com/7978626.html
Метки: искусство, история, Россия, флот, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Медведев и Путин продали Сибирь и Дальний Восток Китаю
Русская Правда - Белый козёл отпущения
Последние новости с Украины и Новороссии за 14 января 2015
Империя
„Патриотизм” жителей Америки - это патриотизм воров в законе
Окно Овертона: Какие идеи проходят первые стадии внедрения?
Дёмин о (КОБ), ВП СССР, КПЕ, Путине, Петрове и системной ошибке Кобы
6 исторических находок, которые до сих пор не разгаданы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru