1918. Альбом о русском флоте из коллекции Саркизова-Серазини И. М.
Иван Михайлович Саркизов-Серазини (18 июля (30 июля по новому стилю) 1887 года, Ялта — 18 марта 1964 года, Москва) — советский учёный, доктор медицинских наук (1938), профессор (1946); заслуженный деятель науки РСФСР (1957); один из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины в СССР.
С 1892 года жил в Феодосии, где окончил училище, затем ходил юнгой на шхуне «Святой Николай» и на сухогрузе «Юпитер».
В 1922 году окончил медицинский факультет Московского университета. С 1923 работал в институте физкультуры в Москве (позже — Государственный центральный институт физической культуры, ныне — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма), в 1944—1964 годах был заведующим кафедрой лечебной физкультуры и спортивного массажа.
В 1960 году Иван Михайлович передал в дар государству собственную коллекцию картин известных русских художников XIX века (около 100 полотен) и библиотеку, содержащую около 10 тысяч книг и рукописей