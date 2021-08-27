Пришел солдат с фронта
По мотивам pассказов С.Антонова. С фронта возвращается инвалидом школьный учитель Николай Егоров, который узнает, что его жена умерла, оставив маленькую дочь Надю. Он находит в себе силы жить дальше - ради дочери и ради родной деревни, которую нужно возрождать. Односельчане избирают Николая председателем. Он принимается яростно поднимать из пепелища родные края...
Режиссёр: Губенко Николай
Сценарист: Шукшин Василий
Композитор: Овчинников Вячеслав
Оператор: Караваев Элизбар
Художники-постановщики: Воронков Сергей, Новодережкин Ипполит
В ролях: Мирошниченко Ирина, Глузский Михаил, Губенко Николай, Бондарчук Наталья, Филиппов Виктор, Румянцева Алевтина, Косых Иван, Одиноков Федор, Смирнова Лена, Стоянова Людмила, Родяков Миша, Шарин Иван, Селютин Михаил, Ларионова О., Полосков Герман