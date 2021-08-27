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Пришел солдат с фронта

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По мотивам pассказов С.Антонова. С фронта возвращается инвалидом школьный учитель Николай Егоров, который узнает, что его жена умерла, оставив маленькую дочь Надю. Он находит в себе силы жить дальше - ради дочери и ради родной деревни, которую нужно возрождать. Односельчане избирают Николая председателем. Он принимается яростно поднимать из пепелища родные края...

Режиссёр: Губенко Николай
Сценарист: Шукшин Василий
Композитор: Овчинников Вячеслав
Оператор: Караваев Элизбар
Художники-постановщики: Воронков Сергей, Новодережкин Ипполит

В ролях: Мирошниченко Ирина, Глузский Михаил, Губенко Николай, Бондарчук Наталья, Филиппов Виктор, Румянцева Алевтина, Косых Иван, Одиноков Федор, Смирнова Лена, Стоянова Людмила, Родяков Миша, Шарин Иван, Селютин Михаил, Ларионова О., Полосков Герман

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1OxY3kYVd6A
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