Главная » История, Творчество

2006. Кошки города Гродно на фотографиях Пушкина и Богданович

105 0









































Источник: https://humus.livejournal.com/7944565.html
Метки: белоруссия, гродно, история, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бородино-1867
В Минске патриоты вышли с требованием ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России (ФОТО, ВИДЕО)
Охота на президента. Один против мирового правительства
Ассоциации, навеваемые белорусским майданом и Если Батьку свергнут, то... Пора красить
Последний морпех блокадного Ленинграда: как стальной город уничтожал врага
Путин УБИЛ Илюхина
Полное интервью с Владимиром Ивановничем Труниным 1 мая 2014
Зачем Путину «народный фронт»?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru