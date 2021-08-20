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1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 3

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1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 1
1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 2

Семья тунгуса Северьян
Семья тунгуса Северьян

За пошивкой «парки». Жена тунгуса Северьяна
За пошивкой «парки». Жена тунгуса Северьяна

Гости тунгуса Северьяна
Гости тунгуса Северьяна

Семья проводника экспедиции А.Ф. Копылова. Эхирит-Булагатский аймак, деревня Куреть
Семья проводника экспедиции А.Ф. Копылова. Эхирит-Булагатский аймак, деревня Куреть

Козленок А.Ф. Копылова. Эхирит-Булагатский аймак, деревня Куреть.
Козленок А.Ф. Копылова. Эхирит-Булагатский аймак, деревня Куреть

Стойбище тунгусов на реке Ханде
Стойбище тунгусов на реке Ханде

«Ельники» и стойбище тунгусов в устье реки Дальняя Берея.
«Ельники» и стойбище тунгусов в устье реки Дальняя Берея

Лайка «Шарик» из деревни Головской Жигаловского района. Берет медведя
Лайка «Шарик» из деревни Головской Жигаловского района. Берет медведя

Собаки Головской коммуны Жигаловского района.
Собаки Головской коммуны Жигаловского района

Кормежка собак на промысле
Кормежка собак на промысле

«Жировка» северного оленя. Собаки разбираются в следах. Река Ничукан.
«Жировка» северного оленя. Собаки разбираются в следах. Река Ничукан

Жигаловский район, деревня Воробьево. Перед выходом на белковье
Жигаловский район, деревня Воробьево. Перед выходом на белковье

Жигаловский район, деревня Воробьево. Перед выходом на белковье.
Жигаловский район, деревня Воробьево. Перед выходом на белковье

Съемка белки
Съемка белки

Просушка дневной добычи 44 белки и 1 колонок на 3-х человек - охотников. Река Орленга
Просушка дневной добычи 44 белки и 1 колонок на 3-х человек – охотников. Река Орленга

Изба середняка из деревни Куртун Иркутского района.
Изба середняка из деревни Куртун Иркутского района

Вершина реки Чикан
Вершина реки Чикан

В долине нижнего течения реки Чикан
В долине нижнего течения реки Чикан

В верховьях реки Чикана
В верховьях реки Чикана

«Еловый мыс» и «Паберега» на реке Оленге вблизи впадения в нее реки Нючи.
«Еловый мыс» и «Паберега» на реке Оленге вблизи впадения в нее реки Нючи
Источник: https://humus.livejournal.com/7935389.html
Метки: история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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