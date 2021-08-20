1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 3
1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 1
1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 2
Семья тунгуса Северьян
За пошивкой «парки». Жена тунгуса Северьяна
Гости тунгуса Северьяна
Семья проводника экспедиции А.Ф. Копылова. Эхирит-Булагатский аймак, деревня Куреть
Козленок А.Ф. Копылова. Эхирит-Булагатский аймак, деревня Куреть
Стойбище тунгусов на реке Ханде
«Ельники» и стойбище тунгусов в устье реки Дальняя Берея
Лайка «Шарик» из деревни Головской Жигаловского района. Берет медведя
Собаки Головской коммуны Жигаловского района
Кормежка собак на промысле
«Жировка» северного оленя. Собаки разбираются в следах. Река Ничукан
Жигаловский район, деревня Воробьево. Перед выходом на белковье
Жигаловский район, деревня Воробьево. Перед выходом на белковье
Съемка белки
Просушка дневной добычи 44 белки и 1 колонок на 3-х человек – охотников. Река Орленга
Изба середняка из деревни Куртун Иркутского района
Вершина реки Чикан
В долине нижнего течения реки Чикан
В верховьях реки Чикана
«Еловый мыс» и «Паберега» на реке Оленге вблизи впадения в нее реки Нючи