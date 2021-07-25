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1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 3

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1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 1
1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 2

Ждем прибытия в тему глубинного народа…

Раменки
Раменки

Раменки
Раменки

Раменки
Раменки

Раменки. Улица Лобачевского 100, корпус 2, подъезд 8, 4-й этаж, лифт
Раменки. Улица Лобачевского 100, корпус 2, подъезд 8, 4-й этаж, лифт

Раменки. Улица Лобачевского 100, корпус 2, подъезд 8, мусоропровод
Раменки. Улица Лобачевского 100, корпус 2, подъезд 8, мусоропровод

Раменки. Улица Лобачевского и Мичуринской, 14
Раменки. Улица Лобачевского и Мичуринской, 14


Площадь Гагарина
Площадь Гагарина

Площадь Хо Ши Мина
Площадь Хо Ши Мина

Проспект Вернадского, 109
Проспект Вернадского, 109

Проспект Вернадского
Проспект Вернадского

Проспект Калинина 28
Проспект Калинина 28

Проспект Калинина 28, цокольный этаж
Проспект Калинина 28, цокольный этаж

Проспект Калинина с юго-востока
Проспект Калинина с юго-востока

Проспект Калинина
Проспект Калинина

Проспект Маршала Жукова
Проспект Маршала Жукова

Проспект Маршала Жукова, 31
Проспект Маршала Жукова, 31

Проспект Маршала Жукова 31. Западный вход
Проспект Маршала Жукова, 31. Западный вход

Проспект Маршала Жукова 31
Проспект Маршала Жукова, 31.

Проспект Мира, 184 корпус 2
Проспект Мира, 184 корпус 2

Профсоюзная ул.
Профсоюзная улица

Профсоюзная улица
Профсоюзная улица

Профсоюзная ул., 43.к 1
Профсоюзная ул., 43.к 1

Профсоюзная ул., 43к1
Профсоюзная ул., 43.к 1
Источник: https://humus.livejournal.com/7891308.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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