О болезни "украинства"

Русские за тысячелетия своей истории всегда оставались русскими и не меняли своего древнего имени: они в Древности и в Средние века назывались русскими или русами. Византийского писатель и историк первой половины XIV века Никифор Григора в одной из своих работ упоминает РУССКОГО князя, занимавшего придворную должность при императоре Константине Крестителе (4 век н. э. - Древность). Несомненно, этот князь был христианином.

В названии старинной грузинской рукописи («Осада Константинополя скифами, кои суть русские») и в самом её тексте имеются указания на то, что «осаждавшие в 626 г. Константинополь скифы - это русы".

Т. о., мы видим, что русские под своим же собственным именем были известны в Древнем мире и в раннем Средневековье.

Арабский географ Ибн Хордадбех (начало 9 в.) сообщает: "Что касается русских - а они суть племя славянское, - то они направляются из самых дальних концов Саклаба (Славянщины) к морю Русскому (Черному — авт.) и прода­ют там бобровые меха, горных лисиц, а так же мечи". Другой арабский историк Масуди сообщает о походе Русских на Каспий в 910-е годы: "Суда русов разбрелись по морю и совершили нападения на Гилян, Дейлем, Табаристан, Абаскун".

На печати киевского митрополита Феопемпта (1037) имелась надпись: "Господи, помози Феопемпту митрополиту России". Т. о., Киев — это русский город.

В захваченных Великим княжеством Литовским и Польшей землях Руси население называло себя русскими.

Пылып Орлик в 1710 году пишет в своей псевдоконституции: «Родина наша – Малая Россия».

Что же мы видим? Население Руси называет себя русскими, русским народом. Так откуда же взялись «украинцы»? Не знает историческая наука «укров-украинцев». Русские летописи, княжеские «граматы», иностранные письменные источники говорят о «русах», «русских князьях». Германские легенды упоминают даже «русского князя Илью Муровинга». НО НИГДЕ НЕТ УПОМИНАНИЙ ОБ «УКРАИНЕ». Она — «Украина» — изначально проектировалась на Западе для того, что ослабить славянскую цивилизацию, она создавалась как АНТИРОССИЯ. В основе того, что мы называем «украинством», — злоба, безверие и разрушение. Можно говорить о том, что болезни под названием «украинство» чуть больше одного столетия...

...В США с 1893 года издавалась и издаётся до сих пор эмигрантская газета "Свобода". Благодаря этой газете можно узнать тот период времени, когда словосочетание "русский народ" поменялось на "украинский народ". Язык её первых номеров мало похож на галицийское наречие. Скорее, это некий «суржик», немного похожий на малоросский диалект русского языка. Эмигранты называют себя русскими. Но в номере за 15-е октября 1914 года, в правом верхнем углу написано "Украинский народный союз". "Москвынив" уже ругают практически в каждом предложении. Т. о., «украинцы» в заокеанских СМИ появились в 1914 году.

Быть может, об «украинцах» расскажет нам литература соответствующей этнической общности, если таковая, разумеется, существует? Но ведь и здесь не всё так просто... Язык Т. Шевченко очень близок русскому языку. Нет ни одного слова, которое было бы не понятно современному русскому человеку. Поэт Иван Франко был русином, а слово «украинец» считал оскорблением. А можно ли считать «украинской» литературу, созданную на территории УССР, если «пысьмэнныкы» «не на работе» разговаривали на родном русском языке. Язык не может быть создан в течение нескольких десятилетий. Можно, правда, получить подобие ЭСПЕРАНТО, но вот где взять носителей этого языка? В наше время мы можем говорить лишь о МНОЖЕСТВЕ ДИАЛЕКТОВ и говоров, распространённых на историческом ЮГО-ЗАПАДЕ РОССИИ. И только...

Цель «украинства» очевидна — стравить одних русских с другими для того, чтобы Западу, по прошествии некоторого времени, было легче расправиться с ослабевшим геополитическим соперником.