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1983. Макеевка на снимках Александра Ивановича Стринадко

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1983-1984. Донецк на снимках Александра Ивановича Стринадко

1983. Праздник русской зимы
1983. Праздник русской зимы

1983. Праздник русской зимы(3)

1983. Праздник русской зимы(2)

1983. Праздник русской зимы(1)

1983. Макеевский рынок
1983. Макеевский рынок

1983. Без подписи.
1983. Без подписи

1983. Без подписи. (4)

1983. Без подписи. (1)

1983. Без подписи

1983. Без подписи. (2)

1983. Без подписи. (3)

1983. Без подписи
Источник: https://humus.livejournal.com/7866018.html
Метки: история, макеевка, Россия, фото
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