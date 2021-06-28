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1982. Жуан Педро Ассумпсан Бастос в Ленинграде

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1982. Жуан Педро Ассумпсан Бастос в Москве. Часть 1
1982. Жуан Педро Ассумпсан Бастос в Москве. Часть 2


















































Источник: https://humus.livejournal.com/7845201.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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