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1982. Жоао Педро Ассумпкао Бастос в Москве. Часть 1

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Источник: https://humus.livejournal.com/7832464.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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