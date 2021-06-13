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1983. Цуёси Ямамото в Советском Союзе. Часть 1

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01. Порт Находки. 28 апреля


02. Хабаровск. Обелиск. 28 апреля


03. Хабаровск. 29 апреля


04. Хабаровск. 29 апреля


05. Железнодорожная станция Сковородино. 1 мая


06. Железнодорожная станция Сковородино. Вагон поезда. 1 мая


07. Железнодорожная станция Сковородино. 1 мая


08. Железнодорожная станция Сковородино. Доска почёта. 1 мая


09. Железнодорожная станция Сковородино. Фото с попутчиками. 1 мая.


10. Железнодорожная станция. Доска почёта. 2 мая


11. Иркутск. Очередь в ларёк. 2 мая


12. Иркутск. Остановка на улице Ленина. 3 мая


13. Иркутск. Вид из номера гостиницы. 3 мая


14. Иркутск. Вид из номера гостиницы. 3 мая


15. Иркутск. Вид из номера гостиницы на набережную и Ангару. 3 мая


16. Иркутск. В школе №1. 3 мая


17. Иркутск. Возле Вечного огня. 3 мая


18. Иркутск. Возле Вечного огня. 3 мая


19. Иркутск. Возле Вечного огня. 3 мая


20. Байкал. В Листвянке. 4 мая


21. Байкал. В Листвянке. 4 мая


22. Байкал. В Листвянке. 4 мая
Источник: https://humus.livejournal.com/7818021.html
Метки: железная дорога, иркутск, история, находка, Россия, фото, Хабаровск
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