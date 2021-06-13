1983. Цуёси Ямамото в Советском Союзе. Часть 1
01. Порт Находки. 28 апреля
02. Хабаровск. Обелиск. 28 апреля
03. Хабаровск. 29 апреля
04. Хабаровск. 29 апреля
05. Железнодорожная станция Сковородино. 1 мая
06. Железнодорожная станция Сковородино. Вагон поезда. 1 мая
07. Железнодорожная станция Сковородино. 1 мая
08. Железнодорожная станция Сковородино. Доска почёта. 1 мая
09. Железнодорожная станция Сковородино. Фото с попутчиками. 1 мая.
10. Железнодорожная станция. Доска почёта. 2 мая
11. Иркутск. Очередь в ларёк. 2 мая
12. Иркутск. Остановка на улице Ленина. 3 мая
13. Иркутск. Вид из номера гостиницы. 3 мая
14. Иркутск. Вид из номера гостиницы. 3 мая
15. Иркутск. Вид из номера гостиницы на набережную и Ангару. 3 мая
16. Иркутск. В школе №1. 3 мая
17. Иркутск. Возле Вечного огня. 3 мая
18. Иркутск. Возле Вечного огня. 3 мая
19. Иркутск. Возле Вечного огня. 3 мая
20. Байкал. В Листвянке. 4 мая
21. Байкал. В Листвянке. 4 мая
22. Байкал. В Листвянке. 4 мая