Комфортное путешествие обеспечил железнодорожный перевозчик к празднованию 96-й годовщины «Артека».

Почти сотня артековцев приехала в детский центр специальным поездом «Таврия – «Артек» в минувшую среду, 9 июня. Ребята ехали в фирменных комфортных вагонах с символикой «Артека». Из Симферополя они отправились в Гурзуф, на седьмую смену «Артек» – восьмое чудо света». Всего в смене примут участие 2516 детей из 85 российских регионов.

Запуск вагонов, брендированных символикой Центра, прошел в рамках совместной акции компании «Гранд Сервис Экспресс» и Фонда поддержки МДЦ «Артек» в честь 96-й годовщины со дня основания «Артека». Двухэтажные купе оснащены климат-контролем, USB-разъемами для мобильных устройств и всем тем, что обеспечивает комфортную поездку.

Как рассказал директор Центра Константин Федоренко, «Артек» по праву считается лидером в сфере детского оздоровительного отдыха в стране. Во многом такой статус удается оправдывать благодаря поддержке партнеров. «Уже в пути ребята знакомятся со страной детства, ее историей и традициями, благодаря чему «Артек» для них становится еще ближе», – отметил он.

В самом «Артеке» ребят ждут не менее комфортные корпуса, где они будут проживать, просторные столовые, где можно вкусно поесть, а также студии, бассейны, корты, стадион и многие другие места, где будут проходить мероприятия смены. На сегодня полностью отремонтированы жилые блоки в 9 лагерях Центра. В каждом лагере есть своя столовая, в них детей не только сытно и разнообразно кормят, но и учат готовить полезные блюда во время тематических мастер-классов. Там же работают аниматоры и «электронные повара», рассказывающие, из чего сделаны блюда. Кормят артековцев профессиональные повара профильных комбинатов. В рационе много свежих сезонных фруктов и овощей, а также блюда из мяса, птицы, рыбы, гарниры, зелень, молочные продукты.

Новая смена «Артек – восьмое чудо света» будет посвящена культуре и традициям Центра, а также связи его истории с историей России. Она пройдет с 9 по 30 июня, а ее ключевым событием станет День рождения «Артека», празднование которого состоится 16 июня. В рамках смены артековцы встретятся с почетными гостями – актерами, певцами, телеведущими и продюсерами. Кроме того, на мероприятие приглашен летчик-космонавт, дважды герой СССР Виктор Савиных.

В программу смены также входят День спорта «На один шаг ближе к Олимпу», приуроченный к Международному Олимпийскому дню, морские состязания «На парусах против ветра!» в честь 350-летия со дня рождения российского императора Петра I и многое другое.