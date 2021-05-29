1967. Марк Гаранже в Москве
1967. Группа бабушек стоит перед памятником покорителям космоса
1967. «Коммунизм победит»
1967. Портрет Ленина украшает фасад Министерства иностранных дел со стороны гостиницы «Украина»
1967. Пешеходы проходят мимо огромного портрета Ленина на фасаде ГУМа
1967. Военный парад
1967. Парад на красной площади
1967. Празднование 70-летия Октябрьской революции
1967. Собор Василия Блаженного на Красной площади
1967. Храм Василия Блаженного и Спасская башня
1967. Гостиница «Россия» от Москвы-реки
1967. Ресторан гостиницы «Берлин»
1967. Ресторан на Казанском вокзале
Снимки без даты
Колхозник продает картошку на рынке у Рижского вокзала.
Очередь за продуктами
Портрет Сталина на лобовом стекле такси
ГУМ
Автомобиль «Лада» на площади Моссовета
Военная академия им. Фрунзе
Дома на Новом Арбате
На станции метро Киевская
Православный священник благословляет традиционные пасхальные куличи на кладбище в Москве