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1948. Пионеры в Нескучном саду

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01. Фрунзенская набережная, дома №48 и №46


02. Фрунзенская набережная, дома 46 и 44


03. Фрунзенская набережная, дома №34 и №26


04. Пионеры






















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Источник: https://humus.livejournal.com/7781888.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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