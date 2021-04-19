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Слова, у которых путают значение

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Наверняка многие слышали от детей забавные фразы про «стадо» воробьёв или про тётю, которая «женится» на дяде. И это не только «детская» проблема. В речи взрослых тоже встречаются слова, которые они употребляют неправильно. Несколько таких примеров разобрано в этом выпуске. Более полный список подобных слов можно найти а моём новом сборнике «50 слов, у которых путают значение».
https://uchilkaonline.ru/50slovznach​
Скачивайте сборник и употребляйтесь слова правильно!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sMw9sk8uFtM
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