Слова, у которых путают значение
Наверняка многие слышали от детей забавные фразы про «стадо» воробьёв или про тётю, которая «женится» на дяде. И это не только «детская» проблема. В речи взрослых тоже встречаются слова, которые они употребляют неправильно. Несколько таких примеров разобрано в этом выпуске. Более полный список подобных слов можно найти а моём новом сборнике «50 слов, у которых путают значение».
https://uchilkaonline.ru/50slovznach
Скачивайте сборник и употребляйтесь слова правильно!