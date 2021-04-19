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Мы приходим лет на пять…

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Более полная версия оперативной записи ФСБ, где показаны переговоры Зеньковича и Федуты с пока не представленными белорусскими военными, где обсуждаются вопросы захвата власти и устранения неугодных лиц.

Да, вот так планируют военные перевороты.
Качество планирования и уровень конспирации дают вполне понятные результаты.


КГБ Белоруссии о заговоре с целью захвата власти. По заявлениям представителя КГБ, заговорщиков вели практически на всех этапах операции, документируя и фиксируя их действия и заявления.
Сотрудники КГБ Белоруссии работали в Москве совместно с ФСБ.
Задержанным грозят достаточно скромные – от 8 до 12 лет колонии строго режима.
В итоге, хотели придти лет на пять, а придется сесть лет на 10.

PS. Клоунам вопившим про то, что все это фейк и постановка, привет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6713997.html
Метки: белоруссия, Видео, кгб белоруссии, лукашенко, не по-русски, спецслужбы, США, фсб
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