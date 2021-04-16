Война на Донбассе, США, Киев и переговоры
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о готовящейся Украиной и США войне на Донбассе. Пока Россия делает всё, чтобы предотвратить возможный военный конфликт у своих границ, Киев пытается подороже продать себя американцам. Смогут ли Байден и Путин достичь компромисса на грядущих переговорах? Обсудили это в новом выпуске видеоблога.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:23 — Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?
06:52 — О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории
11:48 — Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?
14:55 — Подписывайтесь на канал
P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:
- Украина и китайцы, русские и Орда
- Команде Навального Навальный не нужен
- Глобальное Обнуление и инклюзивный капитализм
- Хамство Байдена и убийственный ответ Путина
- Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь
- Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
- Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
Экспертиза членом совета показала, что он ничего не понимает.