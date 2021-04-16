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Война на Донбассе, США, Киев и переговоры

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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о готовящейся Украиной и США войне на Донбассе. Пока Россия делает всё, чтобы предотвратить возможный военный конфликт у своих границ, Киев пытается подороже продать себя американцам. Смогут ли Байден и Путин достичь компромисса на грядущих переговорах? Обсудили это в новом выпуске видеоблога.

Хронометраж:
00:00​ — Вступление
00:23​ — Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?
06:52​ — О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории
11:48​ — Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?
14:55 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/voina-na-donbasse-ssha-kiev-i-peregovory-126501
Метки: блог, Видео
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