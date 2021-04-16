В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о готовящейся Украиной и США войне на Донбассе. Пока Россия делает всё, чтобы предотвратить возможный военный конфликт у своих границ, Киев пытается подороже продать себя американцам. Смогут ли Байден и Путин достичь компромисса на грядущих переговорах? Обсудили это в новом выпуске видеоблога.

Хронометраж:

00:00​ — Вступление

00:23​ — Конфликт на Донбассе: с кем договариваться, с партнёрами или противниками?

06:52​ — О готовности Украины разместить американские ЗРК на своей территории

11:48​ — Какова цель заявлений России о возможной войне на Донбассе?

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P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»: