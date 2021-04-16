Арктику накроют непроницаемым куполом. Контроль за воздушным пространством в Заполярье усилили радарами 1Л119 «Небо-СВУ». Они созданы для обнаружения крылатых ракет, беспилотников, самолетов-«невидимок» и гиперзвуковых целей. Также «Небо-СВУ» отличает уникальная маневренность. В отличие от стационарных радиолокационных станций (РЛС), их можно оперативно перебрасывать самолетами или кораблями в любую точку Северного морского пути. Такое оборудование серьезно усилит контроль за воздушным пространством региона, отметили эксперты.

Принято принципиальное решение усилить возможности ПВО в Арктике, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Для создания в регионе сплошного радиолокационного щита в состав 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота включили подразделения, оснащенные новейшими РЛС «Небо-СВУ». По словам собеседников издания, первые образцы этого «всевидящего ока» получены в конце прошлого года, освоены и заступили на боевое дежурство. Их стали использовать для максимального охвата воздушного пространства.

Россия имеет обширные планы по экономическому освоению арктических территорий. В среду, 14 апреля, президент Владимир Путин заявил, что навигация по СМП в ближайшие годы может стать круглогодичной.

О намерении усовершенствовать систему ПВО для контроля воздушного пространства над акваторией Севморпути в декабре 2019 года заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

— В советское время на арктических рубежах стояла 10-я армия ВВС и ПВО, и она была одной из самых крупных, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев. — Когда мы ушли с Севера, там осталось много вооружения и техники. В результате было потеряно качество противовоздушной обороны в регионе. В частности, радиолокационное покрытие стало меньше как по высоте, так и по дальности.

Сейчас на базе 45-й армии ВВС и ПВО восстанавливается былая мощь. «Небо-СВУ» являются надежными и мобильными станциями, отметил эксперт. Они нужны для увеличения радиолокационного поля. По его словам, размещение такой техники в регионе позволяет улучшить контроль воздушного пространства на северном направлении.

— Размещение этих радаров в Арктике — важное и своевременное решение, — заявил «Известиям» экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. — Северное направление у нас в 1990-е годы осталось открытым. Необходимо было наращивать радиолокационное покрытие. «Небо-СВУ» является необходимой системой для обнаружения воздушных целей и предупреждения о ракетном нападении. Но кроме того, это эффективное средство для наведения авиации. Оно обладает большей дальностью обнаружения и помехозащищенностью, чем предыдущее поколение.

Дежурные радиолокационные станции 1Л119 «Небо-СВУ» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) сканируют пространство с использованием метровых радиоволн. Технические характеристики позволяют им обнаруживать цели размером с истребитель на расстоянии в 360 км. При этом дистанция до них определяется с точностью до 100 м.

У АФАР повышенная устойчивость к помехам естественного и искусственного происхождения. Их труднее «ослепить» средствами радиоэлектронной борьбы. «Небо-СВУ» самостоятельно способна обнаруживать и пеленговать точное местоположение самолетов-помехопостановщиков, классифицировать тип целей, а также определять их государственную принадлежность.

В отличие от радаров зенитных ракетных комплексов, серия РЛС «Небо» рассчитана на постоянную круглосуточную работу по наблюдению за воздушным пространством. Мощные мобильные радиолокаторы способны обнаруживать как небольшие дроны, так и гиперзвуковые ракеты. Производитель заявляет также о возможности нахождения самолетов, выполненных с использованием технологий малозаметности Stealth.

Персонал «Небо-СВУ» из четырех человек разворачивает и готовит к боевой работе радар всего за полчаса. Компактные габариты и складная антенна позволяют перевозить его в Арктике не только кораблями, но и самолетами военно-транспортной авиации.

О начале работ по созданию сплошного радиолокационного поля вдоль всего северного побережья России представители оборонного ведомства объявили в 2014 году. По их словам, это было необходимо для того, чтобы своевременно обнаруживать носители крылатых ракет и отодвинуть рубежи их пусков подальше от территории нашей страны.

Специально для усиления системы воздушного контроля в Арктике в составе Северного флота сформировали новую 45-ю армию ВВС и ПВО. Одна из двух ее дивизий обеспечивает прикрытие основных баз и аэродромов авиации в Мурманской и Архангельской областях. Большинство ее зенитных ракетных полков уже перевооружили на новейшие системы противовоздушной обороны С-400.

Дополнительную арктическую дивизию противовоздушной обороны создали в составе 45-й армии ВВС и ПВО в конце 2018 года. Сейчас ее части размещены на архипелаге Новая Земля и в поселке Тикси в Якутии. Еще один зенитный ракетный полк позже сформируют на Диксоне.

Вдоль всей трассы СМП Россия создает цепочку радиолокационных постов. Они следят за воздушным пространством и отслеживают перемещения кораблей. В зоне ответственности Северного флота они созданы на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова. За восточную часть маршрута отвечает Объединение войск (сил) на Северо-Востоке, входящее в состав Тихоокеанского флота.

Кроме радаров на аэродромах Анадырь на Чукотке и Рогачево на Новой Земле с 1 декабря прошлого года началось постоянное боевое дежурство групп флотских истребителей. Они уже встречают и сопровождают иностранные самолеты-разведчики, приближающиеся к границам России в Арктическом регионе. Реконструкция и ремонт выполнены почти на двух десятках взлетно-посадочных полос, включая самую северную военную базу на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.