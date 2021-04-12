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ГБПОУ “КАИТ № 20” 09.04.2021

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9 апреля 2021 г. в преддверии Дня космонавтики публицист и телеведущий Анатолий Александрович Вассерман встретился со студентами и преподавателями колледжа.

«Вспомнилось, как я в то утро бежал по двору, задрав голову, и кричал так, что было слышно на кухне нашей квартиры на третьем этаже: «Человек в космосе!». Это был совершенно непередаваемый восторг!» – рассказал Вассерман, уточнив, что на тот момент ему исполнилось девять лет.

На встрече Анатолий Александрович ответил на вопросы студентов и преподавателей, отметил, что видит будущее российской науки в развитии сложных высокотехнологичных производств, которые должны стать ее экономической основой.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/gbpou-kait-%E2%84%96-20-09-04-2021/
Метки: видео блог, космонавтика, космос
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