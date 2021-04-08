На первый взгляд может показаться, что два контура существуют автономно.

Кроме этих метафизических потребностей существуют, безусловно, и текущие, прозаические потребности, от жилья до обуви и колбасы, обеспечивающие аппарат исполнителей всякой, в том числе и жульнической, прибылью.

Именно сакралиты, сформировав базовое ядро культуры, и заключив все её элементы в силовое поле своего притяжения, формируют метафизическую (безусловную и чуждую всякой рентабельности) потребность.

Ведь важное и неважное, нужное и ненужное – не бывают сами по себе. Они важны или не важны, нужны или не нужны для какой-то цели! Меняется цель – меняется и вся иерархия ценностей. Неважное становится вдруг необходимым. А вчера необходимое – становится ненужным.

Все поступающие извне сведения и раздражители надобно рассортировать, систематизировать – а как это сделать без эталонной мерки, в отсутствии безусловных базовых ценностей, не подлежащих ни сомнению, ни обсуждению?

Без базового догматического ядра личность не может начать процесс умозаключений – как нельзя доказать никакой теоремы без опоры на базовые аксиомы. Целеполагание в рамках догматического ядра личности позволяет человеку не стать неразборчивым мусороприёмником любых случайных впечатлений, и в то же время – не стать невосприимчивым к сигналам из внешнего мира.

При выходе человека из животного состояния психики и быта первоначальную и главную, фундаментальную роль в становлении цивилизованного мышления и образа жизни играют т.н. «сакралиты» (дословно – «священные камни») . Они слагают базовую аксиоматику, всё дальнейшее доказывая собой, но сами не подлежащие доказательству. Так возникает «догматическое ядро личности», вокруг которого только и может начаться сложная кристаллизация структур государства и права, морали и критериев психиатрической вменяемости, науки и культуры.



На самом деле текущие потребности (рентабельные по своей природе) зависимы от сакралитов, составляют «вторичный контур» цивилизованного общества.

При разрушении фундаментального основания, сложенного из сакралитов, разрушается и всё то, что прежде было (или казалось) рентабельным.

Как это происходит?Давайте рассмотрим на простых примерах.

Если есть суверенный (по настоящему) правитель, то у него есть и свита, и, непременно, собственная армия. А значит – нужен правителю лимузин, и его свите лимузины, и для армии – транспортные средства. Это и порождает собственную автомобильную промышленность – для удовлетворения сакральных амбиций суверенной государственности.

Если же страна – на самом деле лимитроф, бантустан, и правитель её – марионетка – то лично ему выделят лимузин иностранного производства. Туземные вспомогательные вооружённые силы, если они нужны – укомплектуют импортной техникой. А зачем тогда нужно национальное автомобилестроение? Оно и умирает, либо сразу, либо постепенно угасая…

Если идеология – человечность, то она требует обуви для всех граждан. Это и создаёт прибыль национального обувщика. Он нужен – и зарабатывает свои деньги – потому что в основе лежит сакральная идея благополучия народа.

А если нет? Мы знаем много примеров стран, в которых большая часть населения ходила летом босиком, а зимой в лаптях-самоплётках. Раз так, то и обувщик не нужен, можно не тратиться на его содержание, что царизм охотно и делал (да разве ж он один?!).

Если у властей нет обязанностей перед населением – то они не могут оказаться в кризисе при любой «экономии средств», их не волнует любое сокращение бюджета. Те, кто могут достать – сами достанут, без нас. А те кто не могут – не наша забота. Босая нация – это радикальное сокращение количества обувщиков, зарабатывавших на изготовлении обуви. Как минимум – если не полное исчезновение их в стране…

Сакралиты формулируют священные обязанности верующего – и через эти обязанности (иметь собственную армию, снабдить сносной обувью всё население) – создают прибыль рентабельных отраслей. Если же какое-то дело признано не нужным – то не нужным становится и содержание всех тех людей, которые на его делании кормились.

И это большая «экономия», которой циник очень рад.

Если цивилизованное общество почитает Софию-Мудрость, рисует ей иконы и строит храмы святой Софии – то оно содержит и философов. А если счесть, что мудрость более ни к чему, «ну её к ляду» – то и философов содержать не нужно. Пусть себе философствуют бесплатно, на помойке! Виданное ли дело – болтунам деньги платить, самим деньги пригодятся…

Но выпадение философа из содержания обществом – ликвидирует заодно и весь тот спрос, который он обеспечивал колбаснику и сыровару, обувщику и портному, строителю и водителю, и т.п.

Меньше единиц потребления – меньше и единиц производства.

Это может замкнуться (и часто на наших глазах замыкается) в круг сократительного цинизма. Это когда сокращение числа потребителей и производителей соревнуются в скоростях друг с другом.

Идеологи рынка полагают (весьма ошибочно), что люди, исходя из своих текущих потребностей, могут обеспечивать друг друга. Но на практике это нигде не подтверждается. Потребность нищего в жилье, какой бы острой она ни была – не может побудить строителя возводить бесплатное жильё. Строитель не строит – и сам становится нищим. В итоге несостоявшийся колбасник и несостоявшийся строитель, свернувшие (а чаще и не начинавшие) свои труды – смотрят друг на друга неподвижно, в гетто застойной нищеты.

Я не строю, потому что у тебя нет денег купить жильё. А ты мог бы мне сделать ботинки, но не делаешь – потому что у меня нет выручки, и нечем платить. А нечем мне платить – потому что ты мне не заплатил, вот круг и замкнулся, и никакого «взаимного удовлетворения».

Два человека, которые могли бы работать друг на друга – в итоге оба не работают. Это модель, а в реальной жизни их, конечно же, не двое (двое могли бы договориться и по бартеру), а огромное множество взаимно-неприкаянных люмпенов.

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Этому посвящена незаурядная книга известного современного коммуниста, побывавшего и политзаключённым, Игоря Данилова «ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ»[1]. «Почему же все-таки исчезло рабство?» – задается вопросом Данилов. И сам же отвечает себе: «Потому, что изменилась идеология. Прежде всего, из-за христианства, возможно частично из-за схожего мировоззрения «варваров», после завоевания Западной Римской империи «варвары» приняли христианство (если только раньше этого ими не были), что свидетельствует о том, что семена упали на благодатную почву.

Как видно, нет никаких объективных, в т.ч. экономических предпосылок для отмирания рабства. – делает Данилов вывод (между прочим, сидя в тюрьме) – «Оно не существует только благодаря морали и соответствующего законодательства. Но стоит только измениться морали и обстоятельствам, как рабство расцветет пышным цветом».

«Рабство эффективно функционировало в стране с самым динамичным развитием капитализма в мире – Соединенных штатах Америки. Просуществовав дольше, чем крепостное право в России оно благополучно прекратило свое существование не от объективных причин и внутренних противоречий, а было уничтожено чисто военными методами.



И то, что конфедерация оказалась в военном и экономическом отношении слабее Северных штатов якобы из-за рабства, из-за которого там было меньше населения (по не уточненным данным – 9 млн., из них 4 млн. рабов против 23 млн. в Северных штатах) и хуже развивалась промышленность – это натяжка под определенную теорию.



И сейчас, несмотря на отсутствие рабства, через почти полторы сотни лет, эти штаты менее заселены, и промышленность там менее развита.

Капиталистическое промышленное предприятие не выдержит конкуренции с гипотетическим рабовладельческим. Недаром США время от времени грозится ввести санкции против товаров легкой промышленности Китая на том основании, что на их производстве используется труд заключенных».

В копилку фактов Данилова могу подкинуть и цитату из «Истории Бразилии»: «Отношение императора Педру II к рабству было ясным и однозначным…Рабство отменяли постепенно. Даже несмотря на петиции и требования королевы Виктории, которая указывала, что бразильские рабы – это ценовое преимущество продукции перед экономикой Британской империи…»

Нам рассказывают сказки, что труд рабов экономически неэффективен – а на практике постоянно заявляют, что рабский труд – экономическое и ценовое преимущество производства.

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Маркс видел в феодализме недоразвитый капитализм, а мне сегодня хорошо видно обратное: это капитализм – недоразвитый феодализм.

А феодализм – недоразвитое рабовладение. И если их не «терроризировать» гуманистической идеологией, идеями общественного прогресса и пафосом великого общества – то они, в силу внутренних своих тенденций, начинают схлопываться не вверх, а вниз.

С чего вы решили, что капиталисту очень хочется скакать в организаторах фабричного дела, не зная покоя со сложными и высокими технологиями? Он с огромным удовольствием (и чувством облегчения) купит себе феодальное поместье, и будет там помещиком в самом грубом смысле слова. Просто ему общество (вдохновлённое идеями христианской цивилизации) – не даёт ему так поступить. Вынуждает его «притворятся деловым». А сам-то он, если безыдейный и беспартийный – делает всё, чтобы потом ничего не делать!

То есть угнетатель, как экономическая фигура, оставившая идеологию за скобками – стремится не из феодалов в капиталисты, а из капиталистов в феодалы. И дальше – в касту рабовладельцев. И в материальном мире этому стремлению совершенно нечего противопоставить. Ему можно противопоставить что-то только в мире духа, убеждений, святынь, сакрального целеполагания.

Если капитализм выскочит из гравитации христианской цивилизации – то под влиянием собственного тяготения он начнёт «развиваться наоборот», от сложных форм XIX века к простейшим формам рабовладения. Два ярких новейших примера – Гитлер с его мечтами о немцах-рабовладельцах, и бандеровцы, которые воюют на Донбассе с нагрудными нашивками «рабовладники», потому что им обещали после победы по несколько русских рабов в награду…

В самом капитализме нет восходящего начала – в нём есть нисходящая спираль. Восходящее начало было в тех идеях и идеалах, в том сакральном целеполагании, которое вытаскивало европейского угнетателя из состояния тупого рабовладельца в т.н. «просвещённого бизнесмена».

И, отметим, эти процессы происходили ТОЛЬКО в Европе, и никакие «материальные потребности» жителей Хивинского ханства или Бухарского эмирата их из стадии рабовладения не выводили.

А у народов жёлтой расы даже и «коммунизм» легко доселе монтируется с фактическим рабовладением и кастовым строем! Доказав, что вполне способен себя воспроизводить и под красными знамёнами…

Если дать капитализму развиваться под воздействием экономических (а не идеологических) стимулов, то он будет упрощаться год за годом, нивелируя сам себя до уровня «халифата», которым нас в XXI веке «одарила» периферия нашей цивилизации.

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Марксизм выводил цель из средства. Он полагал (с его теорией развития производительных сил вперёд производственных отношений, что вначале каким-то образом возникли паровые машины и механические прялки. А только потом за их счёт вырос уровень общественного сознания.

Это как? "Не было, не было – и вдруг появились"? А почему не на триста лет раньше? И не на триста лет позже? Сами собой они (машины и прялки) что-ли, выскочили, нечаянно?!

Но средство, не знающее цели – даже не сможет понять, что оно средство! Ключ – средство отпирать замок, но зачем мне ключ – если я не знаю, где замок от него?

Технические средства не могли возникнуть из бытовых потребностей людей, потому что бытовые потребности были у людей всегда, а средства – далеко не всегда.

Как показывает опыт, любой дикарь охотно пользуется техникой, если она попадает ему в руки, например – автоматом Калашникова. То есть потребность в том, что может сделать паровая машина, механическая прялка, интернет – была у человека на протяжении всей его истории. Но не она обусловила прогресс производительных сил!

Точно так же моя потребность в квартире – не предоставляет мне квартиру, квартиру может предоставить мне сейчас только платежеспособность. Мало ли чего я хочу? Вопрос в том, что я могу.

Разумеется, в реальной жизни нет и никогда не было такого, чтобы вначале появлялся рукотворный инструмент, а потом люди думали – под какую цель его приспособить. Прежде, чем изготавливать шурупы и отвёртки – нужно придумать сам принцип завинчивания!

Сперва возникает цель – и только потом, под неё, начинают подбираться подходящие средства. Только таким путём мы и можем понять, что это – средства, а не случайный мусор.

Прогресс, если движется, то движется с опережающим развитием гуманитарного знания над техническим. И духовности над производительными силами. Если попытаться сделать наоборот – то духовно дикие люди загубят, испортят сложную технику, смысл и цели которой им темны и неясны, как сделало поколение «перестройки» с наиболее перспективными советскими отраслями.

Согласно марксизму, сложная техника должна была сделать глупых людей умными. Но в жизни всё наоборот: стал человек глуп, как пробка, и умная техника вокруг него заржавела…

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Если мы теряем цель – то средства перестают быть средствами. Средства подогнаны под цель, найдены под неё, или созданы ради неё – и без неё они все – бессмысленны.

Если взять экономику, то количество занятых в ней – связано с признанием безусловной необходимости того, что они делают. Если же мы считаем дело ненужным – то все занятые в сфере его обеспечения становятся «освобождёнными». Если нам не нужен производившийся ими продукт – то и сами они не нужны.

Ненужность «освобождённых» тянет по цепочке всех тех, кто их потребности, в свою очередь, обслуживал. Потому единственный верный ответ на вопрос «сколько людей нужно экономике?» – «нисколько, ни одного».

Экономике никто не нужен. Она сама нужна – как прикладное техническое средство к решению сакральных задач, поставленных перед цивилизованным обществом. Но внутри неё (экономики) – всякая рентабельность возникает из признания необходимым того или иного дела. А потому легко исчезает (рентабельность) – как только дело перестали почитать необходимым.

Философы и писатели, представители фундаментальной науки, деятели культуры всегда подозревали – что при одичании общества ради экономии денег могут стать неоплачиваемыми. Но куда меньше подозревали об этом шахтёры и хлеборобы, рабочие у станков и водители транспортных средств…

Однако жизнь поставила страшный эксперимент, и теперь мы легко представляем себе, как быстро становится «ненужным», «лишним» не только книжное издательство или театр, но и шахта, завод, рейсовый маршрут, хлебное поле – если дать экономике волю сократительства.

Она начинает, исходя из своей внутренней (звериной) логики вырубать бывших трудящихся слой за слоем, вновь и вновь обнаруживая, что, оказывается «штаты занятости были искусственно раздуты».

Поскольку вся цивилизация – мир искусственных вещей, то и занятость в ней тоже, разумеется, искусственная, рукотворная, проистекающая из сакрального целеполагания.

Если же вы хотите «естественные объёмы занятости» – то получите в итоге занятость на уровне каменного века, когда она и была естественной, и не раздутой искусственными вещами.

Всякого человека можно сократить, сославшись на то, что дело, которое он делает – или ненужное, или избыточное. Но ведь и сам прогресс – избыточность производимых дел, которые делаются «на вырост», с прицелом на более развитое общество! Нет такой избыточности (кстати, противоречащей зоологическому инстинкту экономности действий[2] особи) – нет и никакого прогресса.

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Десакрализация общества, его «прагматизация», материализм-вещизм приводят к глубочайшему кризису прикладных отраслей, на первый взгляд, обслуживающих только текущие потребности, и никак не связанных со святынями и догматическим ядром культуры.

Как прикладные науки не могут развиваться без фундаментальных, так и прагматические практики не могут развиваться без фундаментализма сакралитов в своей основе.

Весь контур материального производства, производительных сил и производственных отношений – вторичен по отношению к сакральным основам общежития в данном обществе. Из этой вторичности и вытекает его развал при десакрализации.

На практике это выглядит так: нужное «вдруг» становится ненужным.

Вдруг оказывается, что горе-экономистам не нужно столько врачей, столько учителей, столько образованных людей, столько угля, столько стали, столько…

С этим мы (и весь мир) сталкиваемся каждый день. Многих такая внезапно образовавшаяся ненужность шокирует, ввергает в предельное изумление. Но ничего удивительного – как и случайного – в развале вторичного, материального контура духовно-одичавшего общества нет. Всё это, увы, предсказуемо и обыденно – как сужение кругозора алкоголика до горлышка бутылки. Или всех интересов наркомана – до потребности в дозе.

Сосуществуя с нами в джунглях Земли, высшие обезьяны тоже имеют свои потребности, которые и удовлетворяют определённым образом. Разумеется, круг этих потребностей и средств их удовлетворения на много порядков ýже человеческих.

Обезьянье стадо не выделяет из своей среды не только отдельных философов, поэтов, композиторов, учёных, но и отдельных сталеваров, шахтёров, фермеров или медиков. Обезьяны, кочуя в поисках готовой еды – не делятся на профессии и не имеют потребности в архивации опыта – например, в виде письменности и чтения.

Либеральное общество всё отчётливее и однозначнее стремится к этому «естественному» способу существования, свойственному обезьяньему стаду. Это полнота и горизонтальность свободы (нет властей – нет административных барьеров и налогов), крайний примитивизм быта, запросов и интересов, слияние всех профессий в одну («рыскальщика в поисках поживы»), гибель традиции и сумрачное состояние сознания.

Никакая разветвлённая и развитая экономика там выжить не сможет – поскольку сложна, искусственна, а главное – рождена не из желаний, а из жертвенного служения в рамках сакрализации жизни людей, создавших цивилизацию.

Люди создали сложную искусственную инфраструктуру не потому, что хотели кушать (все и всегда хотят кушать!) – а потому, что наоборот, отказывали себе в еде, тратили средства, время и силы, обделяли себя – ради прорыва в области результата. Если бы люди просто хотели кушать и красиво тусоваться – они бы хотели этого доселе в пещерах и джунглях безо всякого видимого продвижения.

Разваливается сакральность образа жизни – вслед за ней разваливаются и вторичные, третичные контуры «комфортного отправления культа», созданные из любви единоверцев к единоверцам, а не потому что кто-то врагу и конкуренту комфорт хотел организовать.

И это – самая прямая политэкономическая реальность, которую мы просто обязаны учитывать, если хотим хоть что-то понимать в событиях и в глобальной деградации человечества наших дней…

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[1] Цит. по «Совет рабочих депутатов», 1(27), 2006 г.



[2] Один из самых базовых инстинктов, наряду с половым, поглотительным, доминирования, и т.п. Смысл инстинкта экономности действий в том, чтобы особь в состоянии сытости, благополучия минимизировала свою активность – иначе ей просто не хватит кормовой базы.



Если сытый хищник, вместо того, чтобы спать, будет снова и снова охотится – он перебьёт всех травоядных в зоне своей досягаемости. Инстинкт экономности действий вступает в очень жёсткий конфликт с постоянно возрастающей интенсивностью развития личности при цивилизации.



И служит психическим мотиватором разных «перестроек»: как аллергий на ускоренное развитие человека. Суть инстинкта проста: если лично ты сыт и благополучен, на уровне зоологических потребностей удовлетворён, то не рыпайся и засыпай!

А. Леонидов



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