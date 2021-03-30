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Мы в КУБЕ

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Разговоры о будущем с Анатолием Вассерманом

Ещё раз здравствуйте. Прежде всего прошу прощения за неприятные последствия моей ошибки. Когда меня попросили разместить в своём ЖЖ сообщение, я с дуру разместил прямую ссылку вместо ссылки на сайт http://cityclass.ru/vasserman_cube_web/ Ну и не ожидал, что во-первых за моим ЖЖ следят так внимательно и во-вторых, что среди следящих найдётся такая стая вандалов. Ну, теперь буду умней, надеюсь. Ну теперь, с вашего позволения, я обычно выключаю свой телефон перед началом беседы, но сейчас наверное оставлю его включенным, на всякий случай, чтобы иметь резервный канал связи, если снова возникнет нечто подобное.

И продолжу там, на чём остановился. А именно, что между жителями, скажем Полтавы, Минска и Архангельска гораздо меньше различий и между жителями например Манчестера, Ньюкасла и Ливерпуля, что не мешает жителям этих трёх городов считать себя одним народом. Соответственно, я полагаю, что ничто, кроме разнобезобразных политических соображений не мешает и жителям Москвы, Киева и Минска считать себя одним народом. Но, строго говоря, у Минска есть таки сейчас, именно сейчас, одно обстоятельство позволяющее, то есть оправдывающее его статус не просто отдельного города, а отдельного государства. У меня есть довольно большой цикл статей так или иначе посвященных тому, что при нынешних средствах управления и планирования, сожалению, размер хозяйства поддающегося планированию в качестве единого целого довольно не велик. Опять же по моим расчётам приблизительно к концу две тысячи двадцатых годов в мире накопится вычислительная мощность позволяющая в реальном времени планировать всё мировое производство, как единое целое.

Это будет естественно причиной множества радикальных изменений всего общества, но это отдельная тема, если кому-то интересно, то зададите вопрос, я постараюсь рассказать подробно. А пока, я только скажу, что Белоруссия намного менее разнообразна, чем Российская Федерация. В Белоруссии в десяток, а то и в несколько десятков раз меньше направления деятельности требующих, так сказать,централизованного наблюдения. А если число самих направлений меньше вдесятеро, то число взаимосвязей между направлениями меньше в сотню раз…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/my-v-kube/
Метки: видео блог, наука, Россия
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