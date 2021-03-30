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И кто-то продолжает утверждать, что Матрица не умеет шутить?

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Посадкой на мель в Суэцком канале контейнеровоза „Evergreen” человечеству был послан сигнал: хватит тратить излишние ресурсы – производите необходимое на местах! Причём любопытно, как переводится название судна и фирмы: „Вечнозелёный”.

А для подтверждения своего сигнала Матрица выдала на днях ещё один, подкрепляя первый и разубеждая скептиков. Вот он, подтверждающий сигнал на картинке из Китая.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5499197.html
Метки: Китай, Матрица
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