И кто-то продолжает утверждать, что Матрица не умеет шутить?
Посадкой на мель в Суэцком канале контейнеровоза „Evergreen” человечеству был послан сигнал: хватит тратить излишние ресурсы – производите необходимое на местах! Причём любопытно, как переводится название судна и фирмы: „Вечнозелёный”.
А для подтверждения своего сигнала Матрица выдала на днях ещё один, подкрепляя первый и разубеждая скептиков. Вот он, подтверждающий сигнал на картинке из Китая.
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А для подтверждения своего сигнала Матрица выдала на днях ещё один, подкрепляя первый и разубеждая скептиков. Вот он, подтверждающий сигнал на картинке из Китая.
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