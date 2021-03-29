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Севастопольское прошлое Семена Семенченко

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Севастопольское прошлое Семена Семенченко.
Игорь Панюта прислал чудесные артефакты украинского прошлого. Костя Гришин (который позднее станет Семеном Семенченко) решает проблемы Севастополя в качестве кандидата в депутаты и председателя исполкома "Общества милосердия".


Семен Семенченко идет в депутаты. Это достаточно известная листовка. Ниже, позабытая уже севастопольская газета начала "нулевых".



Агитационная статья за Гришина, где он объясняет нападки на себя "происками конкурентов" и "клеветой".


Какой председатель исполкома не мечтает стать фельдмаршалом…


Известный решала наболевших вопросов.

По итогам интервью на Костю Гришина подали в суд.






Стрясли ли с Гришина искомые 5000 гривен осталось непонятным. Хочется верить, что стрясли.


Костя Гришин много чего нарисовал с тех пор.


Данная фотография просто просится на фотошоп, например на листе бумаги должна быть фотка Семенченко из 2014 года.
Так что, если кто умеет, действуйте.

+

Обложка искомой газеты.


В 2014-м году в "Севастопольской Правде" Гришина вновь поминали после того, как он снял маску и все узнали, что Семен Семенченко выдуманный персонаж за которым скрывался севастопольский мошенник.

Ну а пока что черные вороны снова вьются над головой Гришина.


По заветам Бабченко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6662607.html
Метки: газеты, гришин, криминал, мошенники, севастополь, Семенченко, Украина, юмор
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