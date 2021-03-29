Севастопольское прошлое Семена Семенченко
Севастопольское прошлое Семена Семенченко.
Игорь Панюта прислал чудесные артефакты украинского прошлого. Костя Гришин (который позднее станет Семеном Семенченко) решает проблемы Севастополя в качестве кандидата в депутаты и председателя исполкома "Общества милосердия".
Семен Семенченко идет в депутаты. Это достаточно известная листовка. Ниже, позабытая уже севастопольская газета начала "нулевых".
Агитационная статья за Гришина, где он объясняет нападки на себя "происками конкурентов" и "клеветой".
Какой председатель исполкома не мечтает стать фельдмаршалом…
Известный решала наболевших вопросов.
По итогам интервью на Костю Гришина подали в суд.
Стрясли ли с Гришина искомые 5000 гривен осталось непонятным. Хочется верить, что стрясли.
Костя Гришин много чего нарисовал с тех пор.
Данная фотография просто просится на фотошоп, например на листе бумаги должна быть фотка Семенченко из 2014 года.
Так что, если кто умеет, действуйте.
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Обложка искомой газеты.
В 2014-м году в "Севастопольской Правде" Гришина вновь поминали после того, как он снял маску и все узнали, что Семен Семенченко выдуманный персонаж за которым скрывался севастопольский мошенник.
Ну а пока что черные вороны снова вьются над головой Гришина.
По заветам Бабченко.
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