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“Зашёл в лес, стал блуждать, а из леса не вышел…”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Прямой эфир.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O6LA3z0Wceo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7358 5202
    чужой 24 мин. назад

      Как Сталин справился со всем своим окружением «троцких» можно блуждать в историях и заблудиться. Но война выиграна и окружение «троцких» (причем всех) не сделало уничтожение русских так, как на это надеялись.
      Великолепно.

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