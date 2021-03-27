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Дмитрий Быстролетов. Охотник за шифрами

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Апрель 1947 года: в кабинет министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова вводят доставленного из лагеря бывшего сотрудника внешней разведки Дмитрия Быстролетова. В 1938-м его приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу Японии и за связь с «врагами народа». Быстролетов вину не признал. Абакумов хлопает Дмитрия по плечу: «Будет тебе амнистия. Ты же граф, и твое место в Европе». Одно слово «да» изменило бы судьбу бывшего разведчика, но он требует повторного суда и реабилитации, и его опять отправляют в лагерь.
Почему Абакумов называл Дмитрия Быстролетова графом? Кем он был на самом деле? До сих пор многие документы об операциях с участием этого человека хранятся под грифом «Совершенно секретно». Однако даже на основе раскрытых данных можно с уверенностью утверждать – это был один из выдающихся разведчиков ХХ века. В чем заключалась его феноменальность? Почему Быстролетова называли еще и «охотником за шифрами»? О секретах и приемах шпионажа,  о том как работали разведчики высшего класса, и чем награждала родина за самоотверженный и опасный труд и о многом другом смотрите в новой серии документального  цикла "Загадки века".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qnhAP9Q8Ogk
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