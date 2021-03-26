США не могут смириться с мыслью, что их военные разработки и технологии зачастую уступают вооружению из России. Больше всего американское руководство бесит факт, что выбор в сторону российского оружия делают даже их непосредственные союзники, в том числе и по блоку НАТО. Мириться с этим они не готовы, поэтому друзья США частенько попадают под горячую руку своих американских коллег.

Яркий тому пример – наличие у ряда стран на вооружении зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Это чуть ли не основная головная боль США. Мало того, что С-400 стоят на охране границ ненавистных Ирана и Китая, что значительно осложняет американцам задачу по возможному военному давлению на страны, так еще и Турция упорно отказывается убирать российские ЗРК в дальний амбар.

В этом вопросе позиции Вашингтона и Анкары совершенно противоположные. Госсекретарь США Энтони Блинкен в недавнем интервью вновь заявил, что турецкое правительство своим нежеланием делать то, что говорят Штаты, может подвести страну под санкции. Ну а что, не важно, что страны – давние союзники. По мнению американцев, на международной арене должна звучать только их дудка.

«Мы в своих разговорах очень честны, ясны и открыты, и я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия, чтобы решить проблемы, которые, к примеру, С-400 представляет для альянса (НАТО)», - говорил Блинкен.

Досталось от американцев и Индии, которая относительно недавно начала налаживать контакты с США. У страны тоже есть российские ЗРК С-400, и Индия, как и Турция, не планируют ограничиваться уже имеющимися образцами данной техники, а готовы закупить новые ЗРК у России. Несмотря на то, что индийцы не такие принципиальные, как турки, они все же не уступают США в требованиях отказаться от российского С-400.

Что характерно, по мнению американского военного ведомства, все союзники США и страны, которые хотят с ними работать, должны выкинуть российское вооружение и заменить его на американское. Весьма самонадеянно. О подобном заявлял и министр обороны США Ллойд Остин:

«У нас есть страны, с которыми мы время от времени сотрудничаем и у которых на вооружении есть советские или, извините, российские системы вооружений и технику. Они покупали их многие годы. И мы, конечно же, призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от советской или, извините, российской техники. В некоторых случаях это была советская техника, потому что они закупили ее очень давно»

Почему же Штаты так рьяно хотят ликвидировать все российские военные разработки, которые некоторые страны посчитали самыми оптимальными для защиты своих территорий. Помимо политического момента, который в какой-то степени превалирует, США хотят сделать так, чтобы их передовые технологии, которые заложены в те же истребители F-22 и F-35, не выглядели так несовершенно. Дело в том, что Россия за несколько лет значительно улучшила С-400, добавив в них передовые цифровые технологии. Поэтому сейчас для систем не составит труда вычислить и ликвидировать даже самый незначительный маневрирующий объект, который летит на предельной скорости. США к такому повороту готовы не были.