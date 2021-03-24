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STMEGI TV 24.03.2021

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Какое это по счёту интервью у вас в жизни?

Да не помню, как перевалило за сотню понял, что нет смысла читать.

Когда мы с вами договаривались об интервью, вы сказали – “Я себя евреем не считаю, я русский еврейского происхождения”. А есть отличие русский еврей от, в принципе, понятия еврей?

Отличие конечно есть. Традиционно евреями считают в основном иудеев, но моим понятиям национальность определяется прежде всего родным языком, ну и во вторую очередь комплексом разных бытовых привычек. Так вот, по родному языку я русский, львиная доля бытовых привычек у меня тоже чисто русские, никак не связанные с еврейскими традициями. Пожалуй, единственное что осталось более менее еврейского это воспоминания о нескольких красивых проклятиях слышанных ещё в детстве. Ну кстати, купил себе лет пятнадцать назад книгу Иосифа Гури, сборник благословений и проклятий на идиш. Но тем, что в этой книге написано почти не пользуюсь.

А вообще не принято благословение говорить попусту, помните какое-то и какое самое любимое благословение? На что?

Нет, не помню. Именно потому, что не пользуюсь ими в быту. Ну, несколькими проклятиями пользуюсь: “Благо фон клолэш тар ман ышт”, как написано в той же книге Гури. То есть, от проклятий не умирают. Такие более-менее забавные вроде – “Чтоб твои сыновья радовали своим здоровьем врачей призывной комиссии”. Или услышанное ещё в очень раннем детстве – “Чтоб ты жил как лампочка, днём висел, а ночью горел”. Или вот такое проклятие, которое я впрочем предпочитаю произносить не в оригинальном варианте, а в своей редакции – “Чтоб у тебя было десять домов, и в каждом доме по десять этажей, и в каждом этаже по десять квартир, и в каждой квартире по десять комнат, и в каждой комнате по десять кроватей, и в каждой кровати по десять женщин, а ты не мог”.

Я боюсь задавать этот вопрос. Когда мы в последний раз виделись, вы рассказывали про родителей с такой теплотой, с дикой любовью. Вот расскажите, в какой семье вы родились, принято ли было в вашей семье еврейство?

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/stmegi-tv-24-03-2021/
Метки: видео блог, евреи
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