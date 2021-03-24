Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Немецкая историческая школа” и разворот России на Восток”. Е.Ю.Спицын и А.В.Пыжиков.

95 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ecj4ZQavq9M
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Немецкая историческая школа" и разворот России на восток
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
Освоение производства арктических газовозов в России
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
Бобылов Юрий о выдающемся руководителе СССР Л.П. Берия
Ещё одно «наследие предков». Часть III. Политический детектив к 70-летию создания атомной бомбы
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
БЭКГРАУНД, ВЫПУСК-279 ЗА 20 ОКТЯБРЯ 2012
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2 2
    Viktor Khokhlachev 15 мин. назад

      Разворот на восток? Каким ещё местом? Задергали избушку… Развернитесь к Советскому Человеку! А уж он сведет вместе все концы земли… Не впервой.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru