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Беспредел, Мираторг и “пророссийская” элита! [Мысли Цербера]

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h1nqSCDEhU0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17112 14186
    марина 51 мин. назад

      Малеос -слушай Федорова.Но резко за референдум-он как попка ,только по команде -определенные позиции ,что поручают защищает,как все остальные

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