МОД АЛЛАТРА пиарится за счёт известных людей и, прикрываясь красивыми приятными словами о созидательном обществе, протаскивает идеи трансгуманизма (превращение людей в биороботов).

1:53​ Демонические ловушки лжедуховных учений

4:39​ Скрытая цель МОД «АллатРа»

6:55​ Опасность внедрения искусственного интеллекта.

10:28​ Конечный итог глобализации, в которой человеком управляет компьютер.

13:46​ Внедрение ложных систем ценностей через кинематограф.

16:01​ «НЕТ!»- финансовой и электронной системы контроля и «ДА!» нравственности.

23:00​ Как относиться к представителям сексуальных меньшинств?

24:15​ Следующая ступень эволюционного развития общества.

28:49​ Развитие души.

33:57​ Как освободить человеческое время?

38:03​ С чего начинать изменение окружающего мира.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs​

Алёна Намлиева:

Журналист, общественный деятель, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, видеоблогер.