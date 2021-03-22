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ТРАНСГУМАНИЗМ АЛЛАТРА ТВ. Как превратить людей в биороботов

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МОД АЛЛАТРА пиарится за счёт известных людей и, прикрываясь красивыми приятными словами о созидательном обществе, протаскивает идеи трансгуманизма (превращение людей в биороботов).

1:53​ Демонические ловушки лжедуховных учений
4:39​ Скрытая цель МОД «АллатРа»
6:55​ Опасность внедрения искусственного интеллекта.
10:28​ Конечный итог глобализации, в которой человеком управляет компьютер.
13:46​ Внедрение ложных систем ценностей через кинематограф.
16:01​ «НЕТ!»- финансовой и электронной системы контроля и «ДА!» нравственности.
23:00​ Как относиться к представителям сексуальных меньшинств?
24:15​ Следующая ступень эволюционного развития общества.
28:49​ Развитие души.
33:57​ Как освободить человеческое время?
38:03​ С чего начинать изменение окружающего мира.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs​

Алёна Намлиева:
Журналист, общественный деятель, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, видеоблогер.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p7afPRSxddo
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