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Николай Бондаренко о выборах в Госдуму

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xxRKuh1YxPk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 176 100
    Наблюдатель 16 мин. назад

      Задолбался считать, скока раз за полторы минуты соврал этот курносый зиганоид, который своим шнобелем из экрана мне чуть глаз не выбил, скажу только про “колено”, через которое Единая Россия будет кого-то там “ломать”. Если кто не в курсе, ломать будет не ЕдРо, а Путин, и не через колено, а просто на ссаных тряпках, на которые он укладывает всех пиндоагентов, и станет их не “ломать”, а аккуратно, но сильно загибать им салазки до пердежа из всех отверстий. И, судя по пердежу бондаренки, лично у него салазки уже слегка согнулись.

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