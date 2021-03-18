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Байден и хромакей

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В США набирает обороты странная история с якобы интервью Байдена, которое как утверждают, снято на очень хреновом хромакее.
На опубликованных Bloomberg кадрах, есть два странных момента – руки Байдена как будто проходят через микрофон размещенный под странным ракурсом, а между рукой и туловищем заметно характерное зеленое свечение, как будто там забыли или плохо затерли хромакей.





Что скажут специалисты по видеомонтажу и фотошопу?

Само собой, возникают вопросы по поводу здоровья и дееспособности Байдена в принципе, если это видео не хитрый монтаж, с целью полной дискредитации Байдена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6636757.html
Метки: байден, Видео, США
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