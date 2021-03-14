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Российский флот в Средиземном море. Март 2021

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Корабли ВМС РФ действующие в Средиземном море на середину марта 2021-го года.
Основная часть традиционно действует в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии и Кипра.

Российские военно-морские силы в Средиземном море были существенно усилены с прибытием во второй половине дня 7 марта подводной лодкой "Ростов-на-Дону" улучшенного класса «Кило» и возвращением фрегата «Адмирал Григорович» и патрульного судна «Дмитрий Рогачев» после развертывания в Индийском океане. Еще одно изменение в составе оперативной группы – прибытие малого танкера "Иман" и уход спасательного буксира "СБ-739". Для этих спасательных буксиров необычно покидать Средиземное море без сопровождения военного корабля.

В связи с тем, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Дуайт Д. Эйзенхауэр" действует в восточной части Средиземного моря, военно-морская активность российской оперативной группы, как ожидается, будет оставаться высокой, поскольку российские военные корабли будут отслеживать передвижения авианосной группы США.

https://russianfleetanalysis.blogspot.com/2021/03/russian-forces-in-mediterranean-wk102021.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6626204.html
Метки: вмф рф, Россия, сирия, средиземное море, флот
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7115 4995
    чужой два часа назад

      Самый главный вопрос это Турция. самая сильная армия Европы.
      И здесь только хорошо говорить, и быть добрым, чтобы воздух не наполнился
      в комнате бз-дежью

    • 14537 9127
      XAPAOH час назад

        Наш сказочный обнулок вместе с хуженетовичем часть боевого флота в утиль отправляют, а другую часть в виде мишени для дорогих натовских партнёров отправляют.

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