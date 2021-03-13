Неолиберальные элиты, похоже, решили показать американским цифровым гигантам, кто в доме хозяин. Западные средства массовой информации публикуют тревожные для владельцев ведущих соцсетей новости.

Объединение Election Integrity Partnership, связанное с Джорджем Соросом и включающее в себя Стэнфордскую интернет-обсерваторию, Центр информирования общественности Вашингтонского университета, Лабораторию цифровых криминалистических исследований Атлантического совета и другие структуры, обнародовало на днях результаты своего достаточно любопытного «анализа». Эксперты EIP разбирали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok на предмет распространения неугодной неолибералам информации консервативного толка.

В итоге представители Election Integrity Partnership назвали самыми эффективными «суперраспространителями дезинформации» Дональда Трампа, его детей, а также – сотрудников его администрации. И полбеды, если бы EIP, как многие другие структуры неолиберального толка просто выдвинули обвинения в адрес экс-президента США – такое уже бывало не раз. Однако они пошли дальше.

Работа Election Integrity Partnership содержит прямые требования в адрес администраций соцсетей отключать аккаунты неугодных «випов» – естественно, с целью «прекращения распространения дезинформации».

«Если количество модераторов ограничено, пусть они сосредоточатся на снижении вреда от наиболее эффективных распространителей дезинформации. Вместо того, чтобы добиваться соблюдения правил всеми пользователями в равной мере, достаточно добиться соблюдения их наиболее мощными учетными записями», – цитирует Guardian Лизу Фацион, доцента Университета Вандербильта.

Исследование Election Integrity Partnership было сфокусировано, в частности, на отслеживании в соцсетях обсуждения незаконного голосования по почте, неучтенных бюллетеней и других тем, которые представители EIP причисляют к «дезинформационным нарративам».

По словам авторов исследования, «разовые» истории и разного рода «недоразумения» превращались на страницах популярных правых политиков в свидетельства системных фальсификаций. А затем «сливались в мета-рассказ об украденных выборах».

Весьма забавно здесь то, что на территории других стран финансируемые теми же либеральными организациями структуры любят объявлять выборы сфальсифицированными на основании куда менее масштабных «разовых историй» и «недоразумений»…

Что же касается Соединенных Штатов, то от консерваторов теперь требуют оперировать исключительно «подтвержденной» информацией. И это при том, что собирать доказательства, например, на территории контролируемых демократами штатов, по понятным причинам, непросто.

«Влиятельные организации правых политических сил редко участвовали в проверке фактов и несли ответственность за наиболее распространенные случаи предоставления ложной или вводящей в заблуждение информации в нашем наборе данных», – говорится в отчете EIP.

При этом организаторы исследования посыпают себе голову пеплом из-за того, что «дезинформация» якобы «распространяется слишком быстро». «Если влиятельный человек в социальных сетях с миллионами подписчиков поделится рассказом, он может собрать сотни тысяч репостов, прежде чем платформа социальных сетей или фактчекер успеют просмотреть его контент», – жалуются они.

Как тут не вспомнить сказки об «убитых на майдане детях», которые проамериканские блогеры распространяли в 2013 году на Украине.

Представителей EIP, в частности, особенно возмутил тот факт, что администраторы соцсетей не блокировали распространение постов Дональда Трампа, в которых тот выражал сомнения относительно добросовестности Dominion Voting Systems – производителей оборудования для организации голосования.

В свою очередь Мэтт Герц из Media Matters for America обвинил Трампа в том, что тот якобы «превращал теории заговоров в национальные новости», и потребовал, чтобы представители заблокировавших экс-президента соцсетей, не давали ему восстанавливать свои аккаунты.

Параллельно, по странному стечению обстоятельств, американская Комиссия по равным возможностям трудоустройства начала расследования против Фейсбука, обвинив администрацию соцсети в расовой предвзятости. Трое соискателей работы утверждают, что им отказали в трудоустройстве из-за темного цвета кожи. Естественно, никаких внятных доказательств «расизма» предоставлено не было. Более того, согласно официальной информации, около 4% персонала Фейсбука – темнокожие. Но это никого не смущает. И хотя Комиссия пока не пришла ни к каким выводам, либеральная пресса уже вовсю разносит обвинения в адрес социальной сети…

Нужно отметить, что американские цифровые гиганты давно заигрывают с неолибералами. Более того, они явно поддерживали Джо Байдена на последних президентских выборах в США, а также – блокировали Дональда Трампа и его сторонников. Но этого неолиберальным элитам оказалось мало. Сейчас, похоже, речь идет уже о тотальной идеологической зачистке и запрете на «неправильное» мнение. Вялые попытки соцсетей сохранить хотя бы иллюзию информационных приличий вызвали у новых «хозяев жизни» в США настоящий всплеск негодования. И вот уже несколько недель в отношении социальных сетей в западных СМИ началась настоящая травля.

Чем дальше, тем все это больше похоже на антиутопию в духе Брэдбери или Хаксли. Ведь «исследование» Election Integrity Partnership – это откровенный призыв к преследованию за «мыслепреступления».

Общественная организация без всякого смущения в грубой форме указывает частной корпорации, какую той нужно проводить информационную политику.

И, что особенно примечательно, частная корпорация не смеет отстаивать свою позицию и униженно молчит в ответ.

Не потому ли молчат частные корпорации, что осознают – завтра государственная Комиссия официально признает их виновными, например, в вышеупомянутой дискриминации темнокожих, после чего их затравят и закидают многомиллиардными исками?

Похоже, американские цифровые гиганты забыли одну простую и пронзительную истину, проговоренную 75 лет тому назад в знаменитом стихотворении Мартина Нимёллера :

«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому»…