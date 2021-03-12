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ACCEPT – Symphony No. 40 (OFFICIAL LIVE VIDEO)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pStDVnp18Zk&ab_channel=NuclearBlastRecords
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