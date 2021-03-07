Сегодня ты должен преданность идеям ЛГБТ доказать действием: либо повернуться к кому-то задом, либо что-то себе отрезать или пришить… А в Норвегии за отрицание третьего пола можно получить срок.

Раньше в СССР, чтобы куда-то продвинуться, нужно было вступить в КПСС. Сейчас в западном мире ситуация с карьерным ростом гораздо хуже, поскольку требуется ИНИЦИАЦИЯ. Если тогда ты просто должен был объявить о преданности идеалам и написать заявление, то сейчас этого недостаточно.

На повестке дня главная ценность — ЛГБТ. Судя по последним заявлением Байдена, важнее темы, чем права сексуальных меньшинств, в США нет. И эта тема навязывается отнюдь не демократическими методами. Уже можно говорить о сексуальном тоталитаризме!

В США дети с удовольствием стучат на родителей, которые выступали за Трампа. Детям за это платят… А ведь философы и правоведы давно писали о том, что ювенальная юстиция — это разрыв морали и разрушение семьи.

На глазах рушатся сваи демократии, вбитые в землю и залитые бетоном, как основы всего каркаса существования государств и народов.

Украина и Европа недалеко ушли от Штатов, тут замерли в ожидании скорой российской агрессии или очередного отравления «новичком». На европейском материке и за океаном — новая мораль и новый ценностный ряд.

Американцы помешались на борьбе с расизмом и правах ЛГБТ. А ещё на российском вмешательстве в их внутренние дела, им везде мерещатся «русские хакеры», которыми лично руководит Путин.

Носители новых ценностей (Фото в свободном доступе, автор неизвестен)

Непонятно, чем там занимается Господь. Походу, он совсем перестал обращать внимание на офигевшее, погрязшее в грехах человечество. Раньше он строго наказывал за малейшее прегрешение, выжигая огнём Содом и Гоморру. А сегодня, когда содомия становится второй религией, он ничего не делает. Ужель? А-а-а-а-а-а-а-а! Уже издают альтернативную Библию, в которой Христос — чёрный, а Адам и Ева родились одновременно.

А эти абсурдные нормативы по количеству чёрных, педиков и инвалидов? Оскар не дадут, если их не будет в составе создателей фильма. Не удивлюсь, если начнут отбирать уже врученные призы у неправильных фильмов или заставят переснимать.

Потом возьмутся за музыкантов, скажут — почему в музыке так много белых людей? Особенно среди композиторов. Бах и Моцарт? Это музыка мёртвых белых людей. Её нужно заменить музыкой живых рэперов — чёрных братков в золотых цепях, в штанах с висящей «мотнёй» и пальцами веером.

Представьте себе картину: чернокожий — в картузе с цветком, в сапожищах, в портках, в посконной рубахе, в руках балалайка! Или другая картина: «голубой» негр в шароварах и вышиванке, с «оселедцем» на лысине, с бандурой… От одного вида обхохочешься! Персонажи выходят на сцену и начинают петь русско-украинский фольклор, приплясывая гопака и кривляясь.

В контексте новых ценностей музыкальные инструменты тоже надо пролюстрировать. Вы видели хоть одного чернокожего балалаечника? Нет? Значит сжечь балалайку как расистский инструмент.

У вас на сцене белый рояль? Убрать немедленно, ибо это оскорбляет национальные чувства чернокожих! А шахматы?! «Белые начинают и выигрывают» — это же гимн белых расистов! Запретить немедленно! В крайнем случае белые фигуры сделать красными. Красные против чёрных…

Тоже как-то не толерантненько. Подумают, что «левые» против чёрнокожих. Можно белые выкрасить в голубой и тем самым порадовать представителей ЛГБТ. Но опять же могут усмотреть конфликт…

Украинцам проще, они на одной половине доски расположат красно-чёрные фигуры, на другой… А на другой — «никого нэма»! Всех противников «красно-чёрных» зачистили и убрали с доски. Пэрэмога!

В США и Европе очень возмущены, что Россия не хочет принимать такие вот ценности, от которых становится не по себе. Кадры, на которых белые американцы целуют сапоги афроамериканцев, вызывают брезгливое отвращение. Нет, если у тебя такое большое чувство вины, повинись, извинись, но зачем же так унижаться?!

Неужели не понятно, что это такое же рабство, только с противоположным знаком! А перед индейцами не хотите повиниться, господа американцы? Степень вины там больше, чем перед чернокожими. Неловко даже представить, что должна делать блондинка из кадра, стоя на коленях перед представителем коренного народа Америки…

По большому счёту «пиндосы» виноваты не только перед чернокожими и индейцами. Если захотят повиниться, то должны ползать по всему миру на коленях, прося прощения у обиженных народов.

Шутки шутками, но от некоторых новых ценностей становится не по себе. Страшно, когда в ранг ценностей возводится цвет кожи или сексуальная ориентация, и эти ценности объявляются демократическими и истинными. Страшно слышать призывы бороться с «белым супрематизмом».

Страшно видеть как идёт планомерное покушение на вечные культурные ценности, например, на античность, мол, это культура для белых, надо её взорвать. Призывая к демократии, по сути, наступают на демократию. Разве в Африке есть вековой опыт демократического устройства? А вот опыт варварства очень даже…

Зачем всё это делается? Зачем все эти «гомики», «педики», «трансики»? Одно из объяснений гласит — биосфера Земли может выдержать около 7 млрд людей. Большее количество приведёт к экологической катастрофе. Научно-техническая революция сделала ненужным живой труд.

Руки уже заменили, скоро, с созданием искусственного интеллекта, заменят и мозги. Вопрос — куда девать людей? Как уменьшить количество землян? Старое средство под названием война — уже не модно, с эпидемиями современная медицина успешно борется. Только ограничением рождаемости. ЛГБТ, однополые браки — одно из средств уменьшения человечества.

Другое, ещё более простое объяснение — если у человека отнимают пол, у него отнимают личность. И с этим ОНО можно делать всё что угодно, например, отвлечь от более серьёзных проблем. Тебе плохо жить? Давай в трансгендеры! Отрекись от всего, во что раньше верил, отрежь, сбрось путы двуполой религии, откажись от формальной логики, морали этики, забудь свою культуру.

Посмотрите на современную Европу. Где её великие ценности? Все они остались в Эпохе Возрождения. Борьба за права человека превратилась в борьбу за торжество человеческих пороков. Демократия стала настолько далека от народовластия, что её порой не отличишь от авторитаризма.

Свобода слова превратилась в свободу безнаказанно и бездоказательно лгать, без возможности опровержения. Демократические ценности оказались большим обманом, пузырем, который лопнул при первом же прикосновении острым предметом. Нет там никаких ценностей, есть человеческий эгоизм, возведенный в ранг ценностей. И свободы слова тоже нет. Ничего нет. И человека нет! Его заменили постмодернистскими символами.

Всё по Марксу — человек создаёт искусственную среду, и эта технократическая среда его поглощает. Сначала культуру заменили массовой культурой, а затем постмодерном . В этом виде искусства очень мало человека, в основном символы. Сначала сказали, что Бога нет, потом Фуко сказал, что нет человека. Если через 200 лет какой-нибудь искусствовед попытается разобраться в искусстве 21-века, он не найдёт там человека. Вместо него — клякса, квадратики, смайлики и т. п.

По сути это есть контркультура, которая выжигает мозги, в котором нет человека и нет логоса. Вот в этом и состоит задача глобалистов — создать человека без пола, без цвета кожи, без религии, без морали, без Родины, человека из «ТикТока» — безликое существо.

Зачем? Ответ лежит опять же в плоскости марксистской экономики, точнее — в очередном конфликте производственных сил и производственных отношений, который знаменует наступление новой технологической эпохи. Конфликт пытаются разрешить с помощью создания нового человека — без социальных признаков, без лица, атомизированного, оторванного от семьи, от социума, связанного только с «матрицей».

МАТРИЦА! Так назывался один абсолютно гениальный фильм: по форме — чушь несусветная, по содержанию — фантастика… Гениальный — по своей глубинной правде! Это мы с вами думаем, что рождаемся и живем свободными. На самом деле, мы изначально, от самого рождения подключены к МАТРИЦЕ. Точнее сказать, к системе матриц: этнической, морально-этической, религиозной, правовой.

Одна из матриц этой системы — «матрица потребления», самая молодая, но очень мощная, хорошо организованная, определяющая и диктующая систему ценностей, называемых демократическими. Матрица, внешне привлекательная, якобы созданная для человека, направленная на полное удовлетворение его потребностей, на самом деле — очень опасна для общества. Она уничтожает его моральные и нравственные устои, ведет к деградации.

Цель матрицы — создать общество бездумных потребителей! Другие идеи, способные объединить людей, отбрасываются, как негодные. Вместо них в основу культуры и образования внедряется идеология потребления. Воспитание разносторонней личности с кругозором заменяется на узкое информирование.

Задача глобалистов — получить на выходе грамотного потребителя. Безликое ОНО, ни черта не понимающее, ни в чем не разбирающееся, но грамотно и в большом количестве потребляющее продукты производства транснациональных корпораций — идеальный вариант для решения этой задачи.

Если почитать классиков западной экономической мысли и проследить направления их теорий, можно констатировать, что при всей их общей предвзятости и понятной ориентированности, многие, сугубо рабочие, экономические ситуации они хорошо исследовали и разложили по микро- и макроуровням.

Чего нельзя сказать об учебниках по экономическим дисциплинам, особенно издаваемых на постсоветском пространстве. Многие написаны в рамках полученных грантов, особенно грантов Сороса. В них начинают промывать мозги будущим «специалистам» уже со старших классов школ и первых курсов вузов.

Маркс говорил: «Это выяснится культурно-исторической практикой». Теория и культурно-историческая практика капитализма свидетельствует — людей на нашей планете из века в век, как баранов, ведут погонщики и пастухи в интересах владельцев стада и пастбищ. Искоренение рабства и провозглашаемые на каждом углу свободы — есть лишь нечто мнимое, просто таки гениальный массовый обман, одурачивание и одурманивание толпы.

Люди, во всяком случае подавляющее большинство из них, живут в скорлупе, внутренний слой которой сформирован из выдыхаемых ими вместо углекислого газа иллюзий, а верхний, наружный слой этой скорлупы и есть тот вдыхаемый вместо кислорода чудовищный обман. А именно — вдалбливаемые в головы из поколения в поколение и передающиеся уже, видимо, на генетическом уровне аксиомы о единственно верном пути существования всех людей на свете, основанном на капиталистических социально-экономических отношениях, принципах и ценностях.

Последняя, успешно внедряемая, фишка глобалистов — это разрушение национальных государств и передача власти на наднациональный уровень. Для чего все эти цветные революции и инспирированные государственные перевороты? Для снижения качества элит и как следствие — для ухудшения управления государствами. Посмотрите как упал уровень политических элит. Место «рузвельтов», «черчиллей» и «деголлей» заняли «джонсоны», «макроны» и «байдены».

В мире произошла революция, которую никто не заметил — к власти пришли посредственности. Гляньте на нынешних украинских депутатов и сравните их с депутатами первых собраний.

Европейские депутаты ничем не лучше украинских — выдают то, что им написали. А европейские судьи? Недавнее заявление ЕСПЧ по поводу Навального свидетельствует о том, что судьи даже не понимают какие вопросы лежат в их компетенции. А если понимают и выдают такую чушь, значит получили приказ. И где тогда хваленая независимость западной судебной системы?

Снижение качества элит наблюдается во всём мире. И это не естественный процесс, а сценарий глобалистов по уничтожению национальных государств. Качество снижается до уровня Зеленского, Тихановской, каких-то фриков из интернета. Стоит глобальная задача — снизить уровень руководства стран до уровня идиотов и клоунов, чтобы потом сказать: «Посмотрите, они же абсолютно непригодны для управления государством!».

И так называемая элита согласится: «Да, мы не справляемся, заберите наш суверенитет и управляйте». Что такое ЕС, если не наднациональная структура управления? Ты можешь сто раз выбирать депутатов на национальном уровне, но жить будешь так, как скажут никем не выбираемые дяди из руководства Евросоюзом. Почему сегодня западные пропагандисты демонизируют Путина? Да потому, что он единственный, кто соответствует уровню руководителя НЕЗАВИСИМОГО государства, возвышаясь над остальными, как Гулливер над кухонными карликами.

Современная европейская идеология — это отказ от традиций управления, от контроля за властью, это передача власти в единый центр управления, находящийся за океаном. Это отказ от традиционных морали, религии, культуры, и вообще от нормальной логики. Хвалёная европейская цивилизация постепенно умирает, сначала на социальном уровне, а потом и на биологическом.

Получается, что оплотом традиционных человеческих ценностей, истинной морали, местом, где сохранилась европейская культура, не загаженная постмодерном — является авторитарная Россия. «Священные камни Европы», о которых писал Достоевский, и на которые нагадили сами европейцы, в России все ещё любят и чтут. Парадокс? Возможно. Во-первых, Россия всегда была парадоксальной и иррациональной. Может быть, в этом и состоит её особый путь и назначение на этой планете.

Во-вторых, просвещённый авторитаризм — не самая плохая форма организации общества, хотя бы потому, что не вмешивается в образование, культуру, в бизнес и быт социума. Существует множество примеров, когда страны с авторитарной формой правления добивались грандиозных результатов в экономическом и социальном развитии.

Есть авторитарная власть, а есть авторитарное общество. Например, на Украине после майдана начало и продолжает формироваться авторитарное общество. Это гораздо страшнее, ибо власть можно поменять, а вот авторитаризм из мозгов вывести гораздо труднее.

Приверженцы идей майдана считают себя продвинутыми европейцами, но авторитаризм из них так и прёт. «Майданутый» украинец любое мнение, отличное от его, воспринимает как персональное оскорбление.

Понятие инакомыслия для него сродни предательству. От авторитаризма до тоталитаризма один шаг. Судя по тому, с какой радостью большая часть (по некоторым данным 52%) украинцев приняла внесудебную расправу Зеленского над оппозицией, украинское общество этот шаг уже сделало.

Очень быстро, за считанные годы Украина скатилась в оруэлловскую реальность из романа «1984» — с министерствами «правды», «мира» и «изобилия» , с наказаниями за «мыслепреступление», с «новоязом» и его лозунгами, вроде «Война — это мир».

Скатилась в реальность, где отсутствуют причинно-следственные связи и логика, зато есть «двоемыслие» и есть Маленький брат, думающий, что он Большой.

Оруэлл даже инструмент придумал для погружения масс в эту реальность — «телекран». Как в воду глядел! Но в то время он не мог предположить о появлении интернета — ещё более сильного «промывателя мозгов», способного вылить такой поток дезы, что человеку рано или поздно придется в нее поверить.

Но это уже теория Третьего рейха — ещё одной реальности, до которой Украине не так далеко.

Владимир Маски

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