С призывом избавить россиян от скандальных передач телеведущего Андрея Малахова и им подобных выступил народный артист России Дмитрий Певцов.

«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не “потные” малаховские передачи? — возмущался Певцов в интервью порталу «Слово и дело» — Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду».

Артист убежден, что сейчас в нашей стране, как никогда, необходима цензура. Подвергать цензуре надо все, что преподносится массовому зрителю в театре, кино, живописи, выставках, но, в первую очередь, на телевидении.

По его мнению, в «комиссии», которая могла бы заниматься цензурой, должны быть искусствоведы, правоведы, представители культурного сообщества и основных церковных концессий. Они должны решить, «как обезопасить неокрепшие души от масскульта», что людям важно и нужно.

Певцов также заметил, что смотреть на свою жизнь и людям нужно «иначе», концентрируясь на том, что у них есть. «Если все свои помыслы, желания, устремления направить не на то, чего у нас нет, а на то, что есть — жизнь будет восприниматься по-другому, мы будем ее ценить», — подчеркнул артист.

Позицию Певцова активно поддержал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян.

«Скандальные шоу превратились в перетряхивание белья знаменитостей и копание в грязном белье каких-то маргиналов, — сказал эксперт. — Что это? Зачем? Почему нам навязывают тезис, что проще просто выключить телевизор? Частные каналы, которые выпускают некачественный контент действительно можно просто выключить, но если на каналы выделяются деньги из госбюджета, то не выключать их нужно, а налогоплательщики должны диктовать свою волю в отношении контента. Сотни тысяч людей могут подписать петицию о том, что пора прекращать телебезобразие! Вот эти тезисы нужно продвигать!». «Что касается позиции Дмитрия Певцова о цензуре, которая могла бы сегодня каким-то образом повлиять на информационную повестку страны, то, собственно говоря, в Конституции цензура запрещена. Думаю, что, в какой-то мере, цензура на федеральных СМИ должна выходить на передний план. Для этого не нужно водить ее в масштабах всей страны. Каждое СМИ должно задуматься над тем, какой контент оно распространяет на всю территорию государства. Руководству федеральных телеканалов необходимо задуматься о закрытии шоу, которые уродуют эфиры», — резюмировал Вадим Манукян.

Понятно, что следует не только задуматься, но и давно пора что-то делать. Люди возмущаются этими пошлыми передачами, которые в народе окрестили «малаховщиной», постоянно.

Обученный заграницей

Кстати, а откуда взялся сам Малахов, этот моложаво выглядящий, смазливый телеведущий, вокруг пошлых передач которого кипят нешуточные страсти?

Начнем с того, что Андрей Николаевич — уже далеко не юноша, в будущем году ему стукнет 50. Родился в холодном городе Апатиты, Мурманской области в благополучной советской семье. Папа был инженером-геофизиком, а мама работала воспитателем в детском саду. Учился юный Андрюша на отлично, школу окончил с серебряной медалью, получил музыкальное образование по классу скрипки. Потом окончил с красным дипломом факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1995 году. А еще окончил юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета. Стажировки проходил в Мичиганском факультете США, где, как известно, в те годы активно ковали кадры для «новой России». И Малахов, судя по всему, надежды своих кураторов, полностью оправдал.

Вернувшись в Россию подготовленный в США кадр не стал играть на скрипке и не пошел работать юристом, а тут же ударился в самый пошлый гламур. С 22 ноября 2007 по декабрь 2019 года Малахов — главный редактор глянцевого журнала «StarHit», специализировавшегося на скандалах в мире «звезд».

Потом основал телекомпанию «ТВ Хит», которая занимается производством телепроектов. Занял должность ее генерального продюсера. Удачно женился — супруга Наталья Шкулёва, дочь крупного издателя газет и журналов Виктора Шкулёва, президента Hearst Shkulev Media, являющейся партнером американской компании Hearst Corporation. Свадьба прошла в Версальском дворце в Париже.

И вот теперь он уже много лет — ведущий телевизионных ток-шоу, сначала на Первом, а теперь на телеканале «Россия-1». Изнасилования, поножовщина, ужасающие убийства, ранняя беременность, геронтофилия, разводы звезд и грязное белье знаменитостей, смакование самых скабрезных подробностей — вот на чем все эти годы специализируется Малахов. Не будем перечислять здесь омерзительные сюжеты его передач — они у всех на слуху. Напомним только, что вдова актёра Николая Караченцова рассказала, что после просмотра одного из выпусков шоу Андрея Малахова у её мужа случился приступ эпилепсии. А у поэта Андрея Резника после участия в программе произошёл инфаркт. Еще в ноябре 2018-го очередной выпуск программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» настолько возмутил телезрителей, что они уже открыто начали требовать закрыть ток-шоу после того, как герои передачи — скандально известные фрик Гоген Солнцев и его 63-летняя жена Екатерина — подрались в эфире. Но ничего не произошло, как констатировали СМИ, «шоу маст гоу он» (представление должно продолжаться).

Кто стоит за спиной Малахова

Понятно, что не сам Малахов делает эти передачи, он — всего лишь ведущий. Производит ток-шоу, как и все другие телевизионные шоу, большая группа людей, а санкции на них дает руководство каналов. Именно оно поощряет их создателей и благословляет выпуск всей этой грязи в эфир. Делает это сознательно и уже много лет.

Малахов лишь озвучивает то, что ему написали. И его работодатели им вполне довольны. Недаром в 2006 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за «большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».

Вот как, например, телеканал в выложенной в сети рекламе сам характеризует эти передачи Малахова. «“Прямой эфир” — передача, в которой обсуждаются громкие скандалы из жизни звёзд и простых людей. В ней часто можно встретить резонансные темы, которые становятся объектом обсуждения среди народа, а также выходят за рамки одного лишь канала Россия. Ведущим программы является Андрей Малахов, который возглавил этот проект, уйдя с Первого канала. Причины тому могут быть разные, но что сделано — того уж не вернёшь. В своей новой студии он постарается выяснить все “за” или “против” обсуждаемой темы, в которой, как правило, рассматриваются внебрачные дети, измены, противоправные действия, асоциальное поведение и тому подобное. Часто, передача сопровождается обвинениями, оскорблениями, нецензурной лексикой, матом и даже драками. Иными словами, никакой смысловой нагрузки такая передача не несёт, но всё это неважно, ведь большинство заходящих сюда людей даже не прочитают этот текст, а сразу перейдут к просмотру этого телевизионного мусора».

Нет «смысловой нагрузки», показывают «мусор», но будем показывать, потому что это смотрят. Такова нынче мораль на нашем телевидении. Так что дело тут не только в Малахове.

Точно такие же передачи ведут на других каналах его бойкие «двойники». Шоу «Пусть говорят» на Первом вместо Малахова ведёт другой смазливый шоумен Дмитрий Борисов, твёрдо сохраняя заданный курс на пошлость и скандалы. Ничуть не лучше аналогичное ток-шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева на том же «Первом». «Малаховщина» — это обозначение тенденции на нашем телевидении, когда оно после краха СССР вместо того, чтобы просвещать и возвышать человека, его стали унижать, развращать и оскорблять. И делается это сознательно и целенаправленно.

Проект из США

Скандальные телевизионные ток-шоу, которые назвали «телереволюцией грязного белья» пришли к нам из США. В 2002-м на канале СТС, а потом ТНТ начало выходить скандальное ток-шоу «Окна», скопированное с американского шоу Джерри Спрингера. Там впервые в нашем телеэфире начали друг на друга орать и материться, цинично смаковать самые грязные бытовые подробности. Но ещё раньше на Первом канале появилась «Большая стирка» с Андреем Малаховым, превратившаяся позже в «Пусть говорят» — своего рода образец подобных скандальных шоу. В отличие от «Окон», уже не только скандалили, но и нередко занимались рукоприкладством. Рейтинги зашкаливали, рекламодатели валили валом.

Когда руководителям канала говорили о непристойности и цинизме таких склок на экране, то они разводили руками, мол, народ-то смотрит! Рейтинг-то высокий! А между собой, в кулуарах, довольно потирали руки: «Пипл хавает»!

Недаром знаменитый профессор физики Сергей Капица, много лет бывший ведущим популярных образовательных телепередач, незадолго до смерти назвал российское ТВ, возникшее на развалинах советского телевидения, «преступной организацией».

Но Малахов и в ус не дует. Мало того, похоже, считает себя своего рода мессией. Так в интервью журналу GQ он заявил, что «Пусть говорят», которую он тогда вел на Первом канале, — зеркало российской действительности, а себя сравнил с Антоном Чеховым, отметив, что если бы Антон Павлович был жив и работал на телевидении, он делал бы именно то, чем занимается он, Малахов. Однако большинство телезрителей так вовсе не считают. Вот всего лишь пара свежих откликов на его передачи и необходимость контроля со стороны государства с сайта издания «Собеседник»:

Геннадий Поспелов: «Государство должно больше уделять внимания, тому, что показывают на нашем ТВ, эти передачи развивают низменные вкусы у людей…»

Николай Петров: «К сожалению, чем мерзопакостней программа, тем выше у нее рейтинг. Если будут показывать публичные казни, порнографию и т.д., то рейтинг тоже будет высокий, но это не значит, что можно и нужно это показывать».

Портрет Дориана Грея

«Полувековое противоборство с властью, завершившееся победой творческой интеллигенции в 90-х гг., привело к формированию закрытого сословия, имеющего особый преференциальный правовой режим, — анализирует причины появление пошлости на экране и вообще в нашей культуре на сайте «Русская народная линия» Олег Хлестов. — Современная творческая интеллигенция — это история Дориана Грея наоборот: прекрасного юношу спрятали в шкафу, а над страной порхает жуткая образина его души, смердя во все стороны и отравляя общество. Вся эта ситуация категорически нетерпима и неприемлема уже много лет».

Вина творческой интеллигенции перед народом колоссальна: все последние двадцать лет, пока страна с огромным трудом восстанавливалась после тяжелейшего поражения 1991 г., российская интеллигенция вместо того, чтобы воспитывать человека в новом мире, занималась его растлением.

“Творцы” безжалостно, бездумно, бессмысленно прокутили все те относительно спокойные “путинские” двадцать лет, что нам подарила судьба. И сегодня, когда Россия подошла к временам новых испытаний, которые обещают быть не менее трудными, чем то, что пережила страна в 90-х, 40-х, 20-х годах прошлого века, какой человеческий материал имеем мы? Какая фантастическая невероятная немыслимая деградация!».

Информация о возмущении общественностью передачами Малахова дошла и до президента России. В прошлом году учителя пожаловались на его ток-шоу председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину. А тот, в свою очередь, на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию пожаловался главе государства. Владимир Путин в итоге вынужден был высказаться о телешоу Малахова: «У меня, к сожалению или к счастью, нет времени смотреть всё это. Я не смотрю, но люди-то смотрят. Я понимаю, о чём они говорят, и я с ними солидарен».

А кто-то предпочитает «корыто»…

Понятно, что предложение Певцова о цензуре кое-кому категорически не понравилось. Либеральные СМИ тут же обрушились на народного артиста с градом нападок. Ага, 37-й год возвращается! — закричали они. Другие возражают ему в более изысканной манере, щеголяя собственной эрудицией.

«Лично я, например, телевизор вообще не включаю, но, когда дети щелкают пультом и попадают на Малахова, всегда прошу оставить. Да, мне нравится! — с вызовом восклицает, например, комментатор газеты «Вечерняя Москва» Руслан Клинский. — Такая завораживающая эмоциональность, искрящаяся пошлость, такое дно вкуса, что не сразу и оторвешься. Ведь низменное, как и возвышенное, притягивает. Почитайте, если не лень, «Декамерон» Джованни Боккаччо. Между прочим, одна из самых знаменитых книг раннего итальянского ренессанса. Или вспомните бессмертное произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Там один из героев долго рассуждает, чем нужно вытирать задницу, и озвучивает свой богатейший опыт. Это мировая классика…». «Знаете, высокое ведь просто так не постигнешь, — продолжает глубокомысленно вещать комментатор. — К нему всегда нужно подниматься. Откуда? Как раз со дна. Поэтому есть Масленица с ее обжорством и пьянством, а есть Великий пост. Чтобы были каналы «Спас» и «Культура», должны быть и Малахов, и «Дом-2». Аудитория тогда будет иметь выбор — воспарить ей или в грязи поваляться. Если же ввести цензуру, то популярное ТВ просто не выживет».

Понятен скрытый подтекст этого поста? Не мешайте нам хрюкать в грязи и вообще дайте телевизионным «решалам», развращающим россиян, зарабатывать свои конкретные бабки для того, чтобы пожить.

Но таким напомним, что однажды сказал известный академик Виктор Амбарцумян: «Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда он отрывает взгляд от корыта и смотрит на звезды». Не хотите отрываться от корыта и чавкать в грязи? Продолжайте, но зачем заставлять участвовать в этом телезрителей огромной страны, занимая ТВ-пространство?

Источник: Столетие

Дополнительные видео по теме

Фильм проекта Научи хорошему предлагает заглянуть за кулисы современной индустрии по производству телевизионных шоу и увидеть внутреннюю алгоритмику этого процесса, скрытую от глаз большинства. Как воспринимает происходящее на экране обычный зритель, участник передачи и главный редактор телеканала? Что скрывается за красивыми формулировками об отражении жизни и решении общественных проблем? Заботит ли продюсеров и сценаристов судьба гостей многочисленных студий? Как выстроен механизм рейтингов? Что объединяет все современные телешоу?

Ответы на эти вопросы раскрываются в представленном фильме на примере разборов самых популярных передач российского телевидения, на многих из которых уже выросло целое поколение. Потратив пару часов, вы детально разберётесь с тем, что скрывается за приторными шутками таких юмористических шоу как «Comedy Club» и «Comedy Woman», узнаете, почему как на грибах растут всевозможные реалити-шоу по типу «Дом 2», «Пацанки» и «Холостяк», оцените стоимость сострадательных интонаций ведущих популярных ток-шоу «Давай поженимся», «Пусть говорят» и «Прямой эфир», увидите, чему на самом деле учат образовательные передачи «Здоровье», «Жить Здорово».

Этот фильм разрушает множество иллюзий и заставляет по-новому взглянуть на мир, в котором мы живём. Два часа времени – не такая большая плата, чтобы узнать правду!