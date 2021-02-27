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Крым – Родина нашего страха

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Репрессии России ввергли жителей Крыма в состояние постоянного страха, лишив их возможности свободно жить своей жизнью.
Санкции США против России в ответ на её агрессию на востоке Украины и захват Крыма останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс.

(с) Официальный аккаунт Госдепа США

https://twitter.com/USApoRusski/status/1365617725796741121 – цинк

Боимся вот уже 7 лет.

Там еще не менее прекрасное есть:



6 лет назад у стен Кремля был убит #БорисНемцов, один из ведущих деятелей российского демократического движения. Отдавая дань памяти жизни и деятельности Немцова, вновь призываем Правительство России выполнять свои обязательства по укреплению и защите универсальных прав человека.

В шестую годовщину жестокого убийства Бориса Немцова посол Салливан вместе с коллегами почтил память российского политика, ратовавшего за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан. Он остается вдохновением для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности и свободе

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@SecBlinken Вторжение России и захват Крыма является наглым вызовом в адрес международного порядка, и мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма. США никогда не признают так называемую аннексию Крыма Россией.

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@POTUS Байден: 7 лет назад Россия нарушила международное право, нормы, согласно которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность Украины, когда вторглась в Крым.

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Призываем Беларусь прекратить кампанию репрессий против гражданского общества и оппозиционных политических партий, обеспечить открытый политический диалог и поддержать право народа на выбор лидеров путем свободных и справедливых выборов.

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США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы покончить с оккупацией полуострова Россией.

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Обеспокоены сообщениями о том, что российский суд приговорил Свидетелей Иеговы Валентину Барановскую и её сына Романа к заключению за свои религиозные убеждения.
Россия продолжает игнорировать право многих людей на свободу вероисповедания или убеждений.

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Сегодня мы объявляем о включении в санкционный список бывшего Генерального прокурора Словакии Доброслава Трнки и его ближайшего родственника в связи с причастностью к значительной коррупции.
США проявляют бдительность в борьбе с коррупцией.

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Наша позиция никогда не изменится: Крым – это Украина.

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Сегодня посол Салливан посетил гражданина США Тревора Рида в тюрьме в Москве. Соединенные Штаты продолжают призывать к освобождению #TrevorReed. Он должен быть дома в Техасе, а не в российской тюрьме за преступление, которого он не совершал.

* * *

Прайс: "У России ужасный послужной список в сфере прав человека".

* * *

Для меня большая честь быть приведенной к присяге Камалой Харрис в качестве Постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций.
Дипломатия вернулась. Мультилатерализм вернулся. Америка вернулась.

* * *

США восстанавливают партнерские отношения, основанные на общих принципах, таких как верховенство права. Я с гордостью учреждаю Международную премию борцам с коррупцией и отмечаю 12 человек, приверженных принципам транспарентности и подотчетности.
Поздравляем самоотверженных борцов с коррупцией, в том числе Руслана Рябошапку из Украины и Болота Темирова из Кыргызстана. Ваша отвага и решимость противостоять невзгодам вдохновляет нас.

* * *

Госсекретарь Блинкен приветствовал решение ЕС ввести санкции в отношении России в ответ на действия, предпринятые против Алексея Навального и его сторонников.

* * *

Поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, терр. целостности и демократических институтов Украины.

* * *

Мы присоединяемся к @osce_odihr и @SwedeninATOSCE в призыве к властям Беларуси уважать основные свободы выражения мнений, мирных собраний, а также законную работу тех, кто стремится защитить права своих сограждан.

* * *

Мы настоятельно призываем Кремль дать указание вооруженным группировкам, которые он поддерживает, облегчить страдания мирных жителей на востоке Украины, разрешив им пересекать линию соприкосновения, в том числе на КПП "Золотое" и "Счастье".

* * *

Обыски 16 февраля – это лишь очередная серия драконовских мер, которые власти Беларуси применяют для того, чтобы уйти от ответственности за нарушения прав человека после фальсификации выборов 9 августа.

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Сегодня мы вместе со всеми украинцами чествуем жертвы, принесённые Небесной Сотней в надежде на светлое будущее для Украины.
Мы воздаём должное их наследию и поддерживаем украинцев, работающих над продвижением евроатлантического партнёрства и интеграции Украины.

* * *

На прошлой неделе возглавляемые Россией силы провели 2 масштабных учения с боевой стрельбой в подконтрольных Кремлю регионах восточной Украины. Это ясный сигнал со стороны Москвы, что Кремль не планирует в скором времени изменять курс.

* * *

Свобода обмена идеями настолько важна для американской демократии, что защита свободы слова, закрепленная в Конституции, распространяется и на другие формы мирного выражения мнений.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как американцы могут высказываться без опасения репрессий.

И это только за неделю с 20 февраля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6588276.html
Метки: #trevorreed, #бориснемцов, белоруссия, госдеп, идиоты, империализм, крым, Россия, санкции, США, Украина, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26880 4378
    Русофил 21 мин. назад

      А почему в Америке пох. куда русский посол носит цветы?
      Вот им мнение России пох.
      А нас ЛЖЕпатриоты приучают слушать мнение Америки.
      Зачем?

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