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Масштабные учения прошли в Челябинской области

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tB-P6xVRh9M
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