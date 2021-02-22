Государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского 120-мм орудия «Магнолия», которое может эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях, включая арктические, планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод». Отмечается, что опытные образцы «Магнолии» уже проходят предварительные испытания. САО «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортёра ДТ-30ПМ способно выполнять различные задачи в труднодоступных районах, заболоченных местностях, на Крайнем Севере. Эксперты поясняют, что появление такого изделия у ВС РФ особенно актуально сейчас, когда ряд держав стремятся расширить своё влияние в Арктике.

Государственные испытания новейшего российского самоходного артиллерийского орудия «Магнолия» завершатся в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ), который входит в госкорпорацию «Ростех».

«Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия» на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году», — цитирует ТАСС пресс-службу УВЗ.

В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что опытные образцы «Магнолии», предназначенной в том числе для эксплуатации в экстремальных условиях, включая Арктику, сейчас проходят предварительные испытания.

Самоходное орудие «Магнолия» на базе бронированного двухзвенного гусеничного транспортёра ДТ-10ПМ (существует и модификация ДТ-30ПМ. — RT) было разработано специалистами ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок».

В семейство орудий такого типа также входят самоходный миномёт «Дрок» калибра 82 мм и 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс».

Путь к испытаниям

О разработке самоходного артиллерийского орудия для частей и подразделений, размещённых на Крайнем Севере, ещё в 2017 году сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Николай Паршин.

На сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ он отметил, что только за 2017 год на вооружение принято 30 образцов ракетно-артиллерийского орудия.

«Для дальнейшего развития ракетно-артиллерийского вооружения проводились более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, пятая часть — в инициативном порядке. В настоящее время ведутся разработки для обеспечения частей и подразделений, дислоцирующихся в районах Крайнего Севера. Это 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортёра и зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» на снегоболотоходе ДТ-30ПМ», — сказал тогда Паршин.

Позднее, в 2019 году, главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что в рамках ОКР «Набросок» завершается разработка целого семейства высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе. Эти разработки призваны повысить мобильность и огневые возможности батальонной артиллерии.

Огневая мощь и проходимость

Впервые характеристики «Магнолии» были раскрыты на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», когда разработчик предоставил для ознакомления рекламные материалы по самоходке. Первые макеты САО экспонировались на «Армии-2020».

Из обнародованной информации следует, что орудие размещено на двухзвенном гусеничном вездеходе ДТ-10ПМ «Витязь». Этот бронетранспортёр в снаряженном состоянии весит 27,5 т при грузоподъёмности в 10 т. Дизельный двигатель В-46-5С мощностью 800 л. с. позволяет развивать максимальную скорость 45 км/ч. Скорость при преодолении водных преград составляет до 6 км/ч. Запас хода составляет 700 км.

Конструкция этого вездехода позволяет «Магнолии» выполнять боевые задачи в сложных климатических и географических условиях Арктики и Крайнего Севера, в том числе в труднопроходимой и заболоченной местности.

На заднем корпусе располагается боевое отделение с 120-мм нарезной полуавтоматической пушкой 2А80, которая сочетает в себе боевые качества пушки-гаубицы и миномёта. Конструкция башни позволяет вести круговую горизонтальную наводку и поднимать ствол пушки под углом от -5° до +80°.

Пушка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 8,5 км, а при использовании управляемых снарядов дальность огня может достигать 10 км. Скорострельность составляет десять выстрелов в минуту при боекомплекте из 80 снарядов.

Экипаж «Магнолии» составляют четыре человека. Согласно информации ЦНИИ «Буревестник», «Магнолия» предназначена для выполнения задач по огневому поражению средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, пусковых установок противотанковых управляемых ракет, фортификационных сооружений, бронетехники танковых и мотопехотных подразделений, десантно-высадочных средств и живой силы противника.

Как напомнил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, двухзвенный вездеход ДТ-30ПМ «Витязь» уже успешно применяется в арктическом варианте зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

«Этот вид шасси выбран в связи с тем, что климатические условия Крайнего Севера и различных переменчивых грунтов создают определённые требования, поэтому далеко не вся техника может там свободно перемещаться. Этот вездеход прошёл испытания в Арктике, продемонстрировав высокую проходимость на сложных местностях, поэтому он и стал основным шасси для «Магнолии», — пояснил Леонков.

Он считает, что новая самоходка будет прежде всего востребована как средство быстрого реагирования на высадку каких-либо диверсионных групп или попытку захвата плацдарма в условиях Арктики или Крайнего Севера.

«Главное, что её можно быстро перебросить на место событий и таким образом организовать боевую поддержку российской армии, чтобы та решила стоящую перед ней боевую задачу», — говорит Леонков.

Специалист подчеркнул, что для эксплуатации в экстремальных климатических условиях оружие должно сочетать в себе высокую проходимость в сложной местности и огневую мощь.

«Например, ствольная артиллерия не сможет пройти сложные местности, артиллерия на шасси «Мста-С», «Коалиция-СВ» в сложных климатических условиях действует ограниченно. В то время как «Магнолия» приспособлена к условиям Крайнего Севера, она может находиться в горячем резерве быстрого реагирования на любые ситуации, которые возникают вдоль северных границ России», — пояснил Леонков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил широкий спектр возможностей основного орудия «Магнолии».

«На «Магнолии» установлена пушка калибра 120 мм, которая может работать как гаубица и миномёт. Для северных широт это актуально, потому что можно использовать разные комплекты боеприпасов, в том числе кумулятивные, осколочно-фугасные, термобарические, зажигательные и даже кассетные. Важно то, что данная техника может размещать достаточно много боеприпасов и при этом в случае сильных морозов личному составу есть где укрыться. «Магнолия» — уникальная установка, сегодня в мире ничего подобного нет», — подчеркнул эксперт.

Он назвал появление такого оружия у российских ВС «очень своевременным» из-за стремления США и их союзников оспорить влияние РФ в Арктике.

«Сегодня российская арктическая военная техника развивается достаточно быстро, потому что без укрепления этого направления Россия не сможет сдерживать устремления Соединённых Штатов, которые хотят взять под контроль арктический регион, в том числе Северный морской путь. Для того чтобы противостоять этой угрозе, Москва специально создаёт арктические варианты многих вооружений, в том числе артиллерийских орудий, без которых организовать оборону данного региона будет сложно», — пояснил Кнутов.

Обложка: © Пресс-служба ЦНИИ «Буревестник»