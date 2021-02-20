105 лет назад Эрзерумская наступательная операция стала для турецкого командования большим и неприятным сюрпризом. А ведь это был не первый успех русской императорской армии на Кавказском фронте с начала Первой мировой войны.

Годом ранее, суровой зимой 1914–1915 годов, под Сарыкамышем войска Энвер-паши подверглись разгрому перешедшими в контрнаступление русскими воинами. Как оказалось, турки, потерявшие тогда убитыми, замёрзшими, ранеными и пленными 78 тыс. бойцов, должных уроков для себя не извлекли. Впрочем, вся история многовекового противостояния России и Турции — от первой войны между ними и вплоть до инцидента со сбитым турками в небе над Сирией российским самолётом — свидетельствует о том, что правильных выводов из своих поражений и ошибок в Анкаре и Стамбуле делать не умеют…

В декабре 1915-го

Справедливости ради признаем: в 1915 году «головокружение от успехов» у турок произошло не без причины. Продолжавшаяся почти год Дарданелльская операция, которую Лондон и Париж предприняли с целью захвата Константинополя и разгрома Османской империи, в декабре 1915-го завершилась фиаско, несмотря на то что союзники задействовали около 700 тыс. человек и эскадру из более полусотни военных кораблей и 14 подводных лодок.

Великий князь Николай Николаевич-младший

Турки, сражавшиеся под командованием германского генерала Лимана фон Сандерса, потеряли убитыми, ранеными и больными 250 тыс. человек. Великобритании Дарданелльская операция обошлась в 211 тыс., а Франции — в 60 тыс. человек. Отстояв Константинополь и вынудив англичан и французов ретироваться, турки одержали ещё и важную морально-психологическую победу.

Российская пресса постаралась сгладить негативное впечатление от неудачи англичан и французов. Например, выходившие во Владикавказе «Терские ведомости» 6 января 1916 года уверяли, что их отступление вызвано стратегическими соображениями, а «оставление союзниками Галлипольского полуострова вряд ли в состоянии будет освободить какую-либо значительную часть сосредоточенных на нем турецких войск. Они ведь прикованы к своим многочисленным укреплениям, всецело находящимся под ударами союзного флота и всегда могущим их ожидать».

Генерал от инфантерии Николай Юденич

Судя по всему, командующий Кавказской армией генерал от инфантерии Николай Юденич придерживался иного мнения и не исключал того, что в создавшейся к концу 1915 года ситуации немалая часть турецких войск может быть переброшена против русских.

Юденич предпочёл ударить первым. Правда, его предложение перейти в наступление главнокомандующий войсками Кавказского фронта великий князь Николай Николаевич-младший поначалу встретил в штыки. Юденич проявил настойчивость, и в конце концов великий князь уступил.

«Эрзурум после пятидневного беспримерного штурма взят»

Главной целью операции поначалу являлось уничтожение живой силы противника. Задача взять Эрзерум появилась после того, как стал очевиден успех начавшегося наступления. Оно проходило в чрезвычайно сложных погодных условиях. Газета «Раннее утро» (её издавал предприниматель и «прогрессист» Павел Рябушинский) писала: «Все время нашим войскам пришлось двигаться по страшно высоким хребтам, занесенным снегом, почти без дорог, и тащить с неимоверными трудностями свою артиллерию. Ночевать приходилось прямо в снегу при жестоких, свыше 20 градусов морозах на высотах в шесть, восемь и более тысяч футов… Кроме нечеловеческой борьбы с природой нашим войскам приходилось выбивать арьергарды турок, занимавших всякую удобную позицию и встречавших наши войска огнем с самых дальних позиций».

В такой ситуации, утверждает военный историк Николай Шефов, «операция вылилась в борьбу за заснеженные горные перевалы и обходы турецких позиций по горным хребтам при 30-градусном морозе и вьюгах. Вся тяжесть наступления легла на пехоту, поскольку конница не могла преодолеть заснеженные кручи. Солдаты втаскивали заледенелые орудия на руках и ночевали в выкопанных в снегу траншеях».

Выдержать чудовищные нагрузки помогла хорошая подготовка. Военнослужащие имели валенки, кожаные сапоги и тёплые портянки, что позволяло держать ноги в тепле. Им выдали полушубки, шапки, стёганые на вате шаровары, шинели и варежки. На случай маскировки солдат обеспечили белыми коленкоровыми халатами и белыми чехлами на шапки. С целью защиты глаз от ослепляющего блеска снегов в солнечные дни войска получили защитные очки.

Однако всего не предусмотришь. Участник боёв за плато Кара-Базар, взятого русскими 13 (26) января 1916 года, свидетельствовал: «Наверху двадцатипятиградусный мороз, по утрам обычно пурга, а когда безоблачно — кожа лопается от солнца и снег ослепляет. Под лучами все оттаивает, ночью же замерзает, и одежда покрывается ледяной коркой. Жгучий ветер, подхватывая комья сухого снега, швыряет их в лицо, забивает под полу. Грелки не помогают: держишь — ладони тепло, а сверху обмерзает. На пятом выстреле пальцы деревенеют. Дорог нет, иди целиной. Оползни и обвалы. Волнистая площадь плато утыкана крупными камнями, ломающими лопаты».

Ровно месяц русские войска пробивались к Эрзеруму и готовились к его штурму. Против него опять возражал Николай Николаевич-младший. Юденич вновь настаивал. В итоге главнокомандующий разрешил штурм крепости… под личную ответственность подчинённого.

Юденич, конечно, рисковал. Но, как свидетельствовал участник сражения Борис Штейфон (за взятие Эрзерума он был награждён Георгиевским оружием), «риск генерала Юденича — это смелость творческой фантазии, та смелость, какая присуща только большим полководцам».

Подготовка к штурму Эрзерума и сам ход операции имели немало общего с тем, как Александр Суворов брал Измаил в декабре 1790 года. Неслучайно военный историк Антон Керсновский писал о Юдениче: «В то время как на Западном нашем театре войны русские военачальники, даже самые лучшие, пытались действовать сперва «по Мольтке», а затем «по Жоффру», на Кавказе нашелся русский полководец, пожелавший действовать по-русски, «по Суворову»».

Как и великий предшественник, Юденич основательно готовил войска к штурму окружённой глубоким рвом крепости, каждый форт которой являл собой многоярусную каменную башню с амбразурами для орудий и пулемётов. Им были созданы специальные штурмовые отряды, что являлось новшеством для того времени. Измаил суворовские чудо-богатыри взяли одновременной атакой девятью колоннами с нескольких направлений и с использованием речной флотилии. Войска Юденича также наступали по всему фронту, не позволив туркам собрать силы для отражения главного удара.

Генерал Лиман фон Сандерс

Штурм крепости начался 29 января (11 февраля) с артиллерийской подготовки.

«В ночь на 30 января (12 февраля) 3-й батальон и две роты 4-го батальона 153-го пехотного полка под командованием полковника Даниельбека Пирумова овладели ночным штурмом фортом Далангез. Весь следующий день они отбивали контратаки турок и отстояли позицию. С 31 января (13 февраля) обстрел фортов Эрзерума стал усиливаться. Одному из них удалось нанести существенный ущерб.

В ночь на 2 (15) февраля на русскую сторону перебежал турецкий артиллерийский офицер с подробными планами расположения войск и артиллерии противника.

Перебежчик появился вовремя — днём 2 (15) февраля под крепостью должны были закончить установку шестнадцати тяжёлых орудий, прибывших из Карса», — пишет историк Олег Айрапетов.

Энвер-паша

Он же перечислил доставшиеся русским трофеи: «На главной оборонительной линии фортов было захвачено 197 исправных орудий разного калибра, а в центральной ограде крепости — ещё 126. В плен попало 235 офицеров и 12 753 нижних чина. При преследовании было захвачено ещё 79 орудий. О характере деморализации турецкой армии можно было судить по количеству русских трофеев. В первый день штурма было захвачено 6 орудий противника, во 2-й — ещё 7, в 3-й — 29, в 4-й — 70, в 5-й — 200. На фортах и в городе противником было оставлено большое количество боеприпасов, пороха, продовольствия, скота».

Крепость пала 3 (16) февраля. Юденич отправил императору Николаю II телеграмму: «Господь Бог оказал сверхдоблестным войскам Кавказской армии столь великую помощь, что Эрзурум после пятидневного беспримерного штурма взят».

«Эта победа сделала наше положение в полной мере устойчивым»

Отечественная пресса ликовала. Газета «Раннее утро» в статье «Грозное предостережение» (4 февраля 1916 года № 27), подводя промежуточные итоги ещё продолжавшегося наступления на Кавказском фронте, подчеркнула: «Стратегическое значение победы, одержанной кавказской армией, огромно: овладение Эрзерумом, который является единственной турецкой крепостью в Малой Азии, отдает нам всю Армению и открывает доступ в Анатолию. Турки лишились своей базы, и никаких опорных пунктов в Малой Азии, откуда они могли бы повести против нас организованное наступление, у них более нет… В оперативном отношении взятие Эрзерума является этапом на пути к Константинополю, но, разумеется, сейчас нет возможности судить, входит ли подобное продолжение наших действий в планы высшего командования или нет… Наконец, падение Эрзерума не может не отразиться и на Балканах, где туркам теперь не до поддержки болгар и немцев, готовящихся к экспедиции на Салоники».

Участник операции, начальник отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии полковник Евгений Масловский заметил: «В период, когда почти нигде у союзников не было успехов, когда англичане и французы только что должны были отказаться от борьбы с турками на Галлиполийском полуострове и эвакуировать оттуда свои войска, потеряв в течение сравнительно непродолжительной операции 268 000 человек убитыми, ранеными, пленными и больными, не добившись успеха, и это несмотря на все могущество технических средств, применявшихся ими там, и на мощное содействие многочисленной судовой артиллерии; когда после неудачного наступления англичан в Месопотамии английский отряд генерала Таунсенда был окружен у Кут-эль-Амары, готовясь к сдаче; когда наши армии на западном фронте после великого отхода набирались сил для будущих операций — весть о разгроме турецкой армии и овладении исторически известной первоклассной крепостью произвела сильнейшее впечатление не только у нас в России, но и у всех наших союзников; в газетах всех стран раздавались ликование и хвала Кавказской армии и её руководителю. Эрзурумская победа лишила противника сильнейшей крепости и базы его армии. Она привлекла исключительное внимание высшего турецкого командования к Кавказскому фронту, этим облегчив задачу борьбы с Турцией нашим союзникам, особенно англичанам в Месопотамии и Египте. Овладение Эрзурумом вместе с разгромом 3-й турецкой армии заставило турецкое командование отказаться от своего предположения об усилении 6-й армии в Месопотамии против англичан, а все, что только возможно было собрать во всей стране, направить на Кавказский фронт.

Вместе с тем эта победа сделала наше положение в полной мере устойчивым. Возможность вторжения турок в наши пределы теперь уже совершенно исключалась».

По свидетельству Лимана фон Сандерса, это поражение стало шоком для турецкого командования. В течение нескольких месяцев оно скрывало информацию о нём от населения Османской империи.

В результате наступления русских войск противник был отброшен от Эрзерума на сто с лишним километров и потерял большое количество вооружения и боеприпасов.

Юденича за Эрзерумскую операцию наградили орденом Святого Георгия II степени.

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