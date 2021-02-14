Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Корчевать,корчевать, корчевать. Очистить поле от сорняков- вот единственный путь сохранить поле в своём управлении, а не сделать кормовой базой для врагов и паразитов.
А чё не спросят Нагиева Джигурду и Волочкову.
Те тоже многое могут рассказать