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А.И. Фурсов, Е.Г. Пономарёва. Сеть без центра. На Белоруссии опробованы новейшие технологии

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Интересный разбор белорусских митинговых событий. А.И. Фурсов беседует с проф. МГИМО Е.Г. Пономарёвой.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5438849.html
Метки: белоруссия, власть, война, Запад, литва, лукашенко, митинг, народ, оппозиция, оранжевая, польша, пономарева, революция, Россия, сеть, США, технологии, управление, Фурсов
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5624 4872
    прохожий два часа назад

      Корчевать,корчевать, корчевать. Очистить поле от сорняков- вот единственный путь сохранить поле в своём управлении, а не сделать кормовой базой для врагов и паразитов.

    • 26527 4141
      Русофил час назад

        А чё не спросят Нагиева Джигурду и Волочкову.
        Те тоже многое могут рассказать

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