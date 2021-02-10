Болезнь сложная – её опасность не в смертности, а в быстроте распространения и количестве людей, которым одновременно может понадобиться помощь. Её можно назвать наказанием за либерализм, за стресс и выгорание.

Я не отрицаю Ковид – у меня много знакомых переболели или умерли. Есть и те, кто по второму кругу. Я не призываю к отказу от масок там, где это надо. И сам использую, хотя больше для того, чтобы не провоцировать конфликты, и снимаю её при первой же возможности.

Требования ношения масок озвучиваются официальными лицами и транслируются через СМИ одновременно во многих странах и обосновываются одинаковыми страшилками, переведёнными на разные языки. И плевать, что у всех разная эпидемиологическая ситуация и климат.

Некорректно требовать ношения масок, без учёта противопоказаний и предупреждений от разных ситуациях. Вредительство – заставлять людей ходить в них в маленьком коллективе на работе, на улице…

Если посмотреть на ситуацию ношением масок с точки зрения социальной инженерии — не такая уж радужная картина получается.

Эффективность масок для защиты от коронавируса оценивается экспертами в 5-7%, может 10% . После 1-2 часов от них тяжело дышать и очень неприятно в горле. И сколько не кричали во всех странах о вреде людям с болезнями дыхательных путей – не услышали. Несколько моих знакомых заработали аллергию от длительного ношения на работе.



Как утверждают переболевшие ковидом – при лёгкой форме, нельзя принимать (некоторые) лекарства, иначе перейдёт в сложную. При сложной – опасно заниматься самолечением, нужна помощь квалицированного врача. Отличить один случай от другого зачастую непросто, а через неделю скорая забирает в реанимацию.

После болезни, даже в лёгкой форме требуется период восстановления, потому что трудно дышать и слабость в теле. Необходим свежий воздух и возможность сбавить темп работы. По-хорошему всех переболевших надо отправлять в санаторий на реабилитацию под присмотром специалистов на пару недель. Ну или хотя бы в отпуск. Если не дать себе восстановиться, болезнь часто возвращается.

Уже понятно, что ковид пришёл надолго или даже навсегда, как грипп. Следующие несколько лет будет кошмарить всю планету, в той или иной степени. Так что теперь не жить? С другой стороны, если продолжать текущие меры – то от голода и стресса умрут многократно больше. Вымирание и обнищание населения в 2020 году поставило рекорды почти во всех странах Запада.

Пандемии были и будут случаться регулярно. Можно обсуждать является ковид рукотворным или нет. Но работы над вирусами ведутся десятки лет и продолжатся, что бы ни случилось. Рано или поздно добьются успеха. Гонконгский грипп конца 60-х унёс 12-15% населения города или от 1-4 млн человек. Будем постоянно ходить в масках и сидеть дома?

Покойный Джо Карлин, американский юморист задолго до свиного гриппа, лет 15-18 назад высмеивал истерию, нагнетаемую в СМИ о вирусах. Идея не новая – ситуацию на Западе прорабатывали десятки лет.

Психологи мало что понимают в социальной инженерии

Они не знают логику, теорию вероятностей и маркетинг. Создатели игр и маркетологи понимают немного лучше, хотя все фишки они подсмотрели у психологов.

Психотерапевты могут искренне удивляться: неужели специально нас делают такими несчастными? Это после 30 лет негатива в СМИ на грани психологического изнасилования масс. Причинно-следственные связи они не замечают.

В крупных и развитых странах случайностей не бывает. Где-то преступность ниже 1%, хорошее образование или разводов меньше. Сингапур за 20 лет, детей безграмотных аграриев, превратил в финансистов и экспертов международного уровня.

Но если в каких-то странах одного нет, а другого слишком много – значит кому-то именно так и надо. Например, низкая преступность в Японии и высокая в Штатах.

В СССР количество разводов к началу 50-х снизили до минимального уровня в истории – 12,5%. А потом они «почему-то» стали расти.

Высокая рождаемость, грамотность, крепкие семьи, счастливые граждане, низкая преступность, инновации, экономический рост, благополучие всех и вообще что угодно –достижимо в любой стране, была бы воля у власть имущих.

Социальная инженерия решает 3 основные задачи:

1. Сохранение текущей власти

2. Снижение издержек

3. Обеспечивает воспроизводство ресурсов

Из этого выстраивается внутренняя политика, культура и условия жизни. Что является ресурсом и издержками – решает правящая верхушка.

Раньше рождаемость поддерживали высокой, но продолжительность жизни низкой – до 35-40 лет, чтобы пушечное мясо не проедало ресурсы на старости. Хотя элиты жили по 70-80 лет.

Для власть имущих пандемия окно возможностей. Весной 2020, когда весь мир был закрыт – из Парижа в Лондон только у British Airways летало по 3 самолёта в неделю. А цены на легкомоторные лодки и катера подскочили на 50%. Да и сейчас в Европе летают самолёты, многие путешествуют и отдыхают на морях, как и раньше.

Всё массовое следует продвигать осторожно и с оговорками

Большинство почти всегда ошибается.

Эрл Найтингейл

По теории вероятности – если что-то делать достаточно много раз или на большое количество людей, то результаты из случайных становятся закономерными.

Одно и тоже действие разные люди будут делать по-разному. Причём, обязательно какой-то процент, применит самым безумным способом. Например, будут сушить домашних питомцев в микроволновке, отчего они могут взорваться. Или мыть их в стиральной машине.

— Не существует безвредных предметов или правил.

Всегда какой-то процент людей придумает применение и нанесёт ущерб себе или окружающим, а кто-то даже убьётся.

Более 80% женщин, оказывается, носят бюстгальтеры неправильного размера. При этом они испытывают дискомфорт и вредят здоровью.

Должен учитываться человеческий фактор и соблюдаться принцип наименьшего зла. И маски не исключение – они имеют противопоказания и ограничения, которые надо учитывать и предупреждать.

— Количество и качество неадекватных поступков увеличивается с ростом истерии и страхов в массах.

Кто-то обязательно потеряет контроль над собой. Самоубийства и тяжкие преступления, как бытовая поножовщина, почти в каждой стране за 2020 год подскочили на 10-20%. Хотя в абсолютных цифрах это и не много.

Помню, после краха банка Lehman Brothers рынки обрушились, а курс доллара поплыл. Президент США Джордж Буш младший – 22 раза за 25 дней, выступая публично успокаивал население и твердил: Всё будет хорошо, ситуация под контролем… Что существенно снижало напряжение у граждан и быстрее все успокоились.

Ну а сейчас – всё с точностью до наоборот. После 98-го года на «Русском радио» часто повторяли – «Всё будет хорошо» и это успокаивало.

— Бездействие тоже действие, нацеленное на отрицательный результат.

Правила без учёта человеческого фактора наносят больше вреда, чем пользы. Если вводится какое-то новое, которое приводит к отрицательным последствиям, якобы неожиданно – можете не сомневаться, так и было задумано.

Именно поэтому – все товары должны проходить сертификацию, а контент некоторую цензуру – для проверки на дуракоустойчивость.

За всем, что продвигается массово нужен глаз да глаз. А если появляются новые тенденции – осмысливать и корректировать. Отказ от коррекций или завываниями как всё плохо всегда означает – поддержку тенденции.

Если численность населения «почему-то» падает, а продолжительность жизни низкая, следовательно, нас убивают. В большой или развитой стране случайностей не бывает!

— Пассивный наблюдатель за ситуацией – тоже влияет на результат.

Блогеры помогли многим людям довольно быстро разобраться с пандемией, общаясь с экспертами вирусологами. Часть народа безмолвствует, но всё понимает. Чем это потом аукнется мы ещё узнаем.

— Чем ниже грамотность, тем больше истерия и количество неадекватных поступков.

Перефразируя народную шутку, можно сказать – Дурь на выдумки хитра.

Социальная инженерия – это калейдоскоп

Важен контекст из нескольких факторов – безобидное действие, техника или предмет в определённых условиях становятся опасными. Или адекватный человек под воздействием нескольких факторов совершает неадекватный поступок. Например, с помощью пылесоса некоторые умники пытаются ускорить домашние роды.

Давайте теперь вместе проанализируем в разных ситуациях.

— Многие люди не будут применять маски, когда это надо, потому что не хотят, нет денег, или её не оказалось под рукой. Ещё больше будут использовать одну длительное время. Процент этих людей будет высоким.

— Родители дают маску детям или друг другу. Это вредно и нельзя делать.

— Большинство носят одну в кармане много дней, периодически пользуясь ею.

— Многоразовые маски надо менять хотя бы раз в 1-2 часа и стирать каждый день. А после стирки тщательно полоскать, чтобы на них не оставалось частиц порошка – аллергенов. Обычно требуется 3-4 раза. Сколько людей хотя бы знают об этом и будут соблюдать эти меры?

— От страха особенно пожилые, используют маску слишком долго или в местах, где в ней нет необходимости, например, на улице, в парках, в машине, на работе…

— Многие люди уменьшат свои прогулки на свежем воздухе. Что существенно ударит по их иммунитету.

— Маски будут использовать от 20-80% населения или десятки миллионов людей. Большое раздолье для человеческого фактора в условиях истерии.

— Некоторые будут скандалить с теми, у кого масок нет, что ещё больше повысит напряжённость.

— В ней неудобно говорить и немного непонятно. Следовательно, общение между людьми – снизится со всеми последствиями.

Стресс заедается. Многие мои знакомые за 2020 год накинули по 5-10 кг

— Нервы – причина 70% болезней. Общая ситуация со здоровьем населения будет ухудшаться, смертность будет расти.

— Смена привычек — большой стресс. Перевод школ на дистанционное и выход назад на очное обучение – это как минимум 2 стресса. Причин для нервозности – сейчас много как никогда.

— Новости нагнетают истерию каждый день. Как только заканчивается одна страшилка запускают другую, часто одновременно в разных странах. (Только не говорите, что никто этим не управляет.)

— Неоправданные ограничения – заставляют часть людей их нарушать как способ выживания. Что стимулирует отрицательную эволюцию и коррупцию. Некоторые предприниматели продолжают работу, хотя и запрещено – платят штрафы или дают взятки, только бы не остановиться. А чиновники, зная это — используют.

— Большинство не осознают, но чувствуют, что их обманывают, что увеличивает беспокойство и стресс. Кто-то пойдёт на принцип и не будет носить маску, что провоцирует конфликты.

— Боятся почти всё. Экономические перспективы и спад в последние годы – создают нервозность.

— Понимание, что маски мало чем помогут, но их всё равно нужно носить, только сильнее увеличивает общий стресс и ввергают в безысходность.

— Ограничение увлечений – делает жизнь однообразной и уменьшает её ценность. Какой смысл в жизни, если нельзя жить?

За деревьями леса не видно. Можно продолжать ещё долго — таких ситуаций и вы напишите десятки.

А нормальной жизни вы скоро не увидите – таково негласное послание в СМИ. Многие и теряют желание. Это не обязательно самоубийство, но могут быть разные болезни, несчастные случаи по вине невнимательности или отказ от рождения ребёнка, следить за собой… Если пациент не хочет жить – врач бессилен.

Если здоровый человек потерял интерес к жизни – он найдёт способ как себя убить.

По сути, это информационная ковровая бомбардировка, психологическое насилие на уничтожение людей и государства. Уверен, что в следующем году – сокращение населения увеличится во многих странах.

Маски — это фиговый листочек, которым прикрылись вместо действительно необходимых мер

2020 год поставил рекорды по вымиранию во многих странах. В 2021 ситуация усугубится. В Думе возмущались, что годом ранее только 5% женщин хотели быть бездетными, а в 2020 году уже 25%. Сомневаюсь, что не понимали заранее чем всё закончится, а значит этого и добиваются.

Маски не решение от пандемии, а инструмент имитации бурной деятельности. Потом скажут сами дураки, не соблюдаете ограничительные меры. Тем самым снимая с себя ответственность за состояния здравоохранения.

Вы можете не читать газет и не слушать, что говорят о вирусе, но спрятаться всё равно не получится. Факт массового ношения масок и соблюдения дистанции накручивает, сеет панику среди людей. Мы живём в условиях чудовищной манипуляции глобального масштаба.

Нас просто убивают прикрываясь заботой о здоровье.

От либеральной урбанизации нужно отказываться

Как минимум крупные агломерации переселить в малые города до 50 тыс., преимущественно в частные дома. Выстроив всю необходимую инфраструктуру для полноценной жизни. Скандинавия, с небольшими городами – меньше всего страдает от коронавируса и проблем с койко-местами нет.

Следующая настоящая пандемия выкосит 15-20% городов. Можно обсуждать, когда это случится: через 10-15 лет или через 50-60, скорее раньше, чем позже.

Все СМИ должны служить народу – успокаивать и вдохновлять, призывать делать что-то для своего здоровья. А власти максимально создавать для этого возможности. Рассказывать, как помогают врачам, как строятся новые больницы, санатории и прочая инфраструктура, как справляются с потерей рабочих мест…

В СССР каждый день показывали, что построили, достигли, преодолели, победили, добились и т.д… А сейчас для этого пришлось сделать отдельный сайт, потому что «независимые» СМИ транслируют негатив. Народ нужно возвышать, а не запугивать и опускать. Во время гриппа в Гонконге Владимир Высоцкий написал свою знаменитую песню, которую потом слушала и пела вся страна и приучалась к здоровому образу жизни. Нам в лагере её ставили утром на зарядке.

Полно способов и методик, которые простыми лёгкими упражнениями и правилами поднимают иммунитет, делают людей здоровее, сильнее перед вирусами. А вместо них – маски?

Революций от народа не существует. Есть только один протест, на который способен народ – тихое массовое вымирание.

Ситуация накаляется, и это не может продолжаться долго. Пандемия – это отчаянный предсмертный блицкриг, теряющих свою политическую силу глобалистов и англосаксов. В ближайшее время полгода – год случится развязка.

У планировщиков недостаточно ресурсов долго тянуть. Уверен, что Россия высвободится и из этих оков. Ну а кто достаточно умён – то и сам делает упражнения укрепляющие физическое и психическое здоровье. Сейчас это жизненно необходимо.

Руслан Бах



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