Интересно, а если таким гражданам не давать денег на их персональные творческие изыскания, что будет? Они перестанут любить государство? Они его и сейчас не любят. Просто сейчас они его не любят за государственные деньги, а так они его будут не любить за свои. Все эти попытки государства купить любовь "творческой интеллигенции", изначально тупиковы. Деньги берут, но ненавидят еще даже сильнее, тяготясь материальной зависимостью от государства, так как в условиях "святого рынка", большая часть этих "творческих деятелей" не нужна ни за границей, ни даже в России.Можно было бы заломать руки и возопить – но как же, если их не финансировать, то что будет с культурой? Ну как что – именно с этими прекрасными людьми на пару с прекрасными государственными идеологами, вырастили целое поколение, голова которого по заявлению бывшего главы Минкульта набита чушью. И если мы говорим об ответственности профильных министерств, то почему бы не задать вопросы и деятелям культуры, которые за это также ответственны и которые получали государственные деньги на развитие культуры в стране. Сейчас выяснилось, что с результатами что-то не то, хотя умные люди предупреждали, что нечто подобное произойдет. Но как вы посмели даже задуматься о том, чтобы спросить с этих прекрасных людей. Нет у вас такого права.Позиция, "давайте мне денег, а я буду делать что хочу", конечно замечательна, но она отражает лишь полную степень охреневания отечественной "творческой элиты" и ее полную оторванность от общества и государства. Перегнойная прослоечка хочет вкусно кушать, но не хочет ни за что отвечать. Неплохо устроились.