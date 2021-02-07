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Летающие машины древних цивилизаций?!

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Из аннотации.
„В этой видеостатье собраны некоторые имеющиеся факты археологических находок ученых, мифологии и сказок прошлых цивилизаций, которые собранные вместе, показывают нам реальные возможности полета, которые люди имели еще сотни лет назад.

Прошлые цивилизации использовали множество технологий которые позволяли перемещаться в пространстве в индивидуальных летательных аппаратах.

Многие из летательных аппаратов древних цивилизаций обладали признаками искусственного интеллекта, из-за чего их часто изображали в виде разумных животных. ”




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5429656.html
Метки: археология, максименков, сказка, технологии
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