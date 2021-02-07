Летающие машины древних цивилизаций?!
Из аннотации.
„В этой видеостатье собраны некоторые имеющиеся факты археологических находок ученых, мифологии и сказок прошлых цивилизаций, которые собранные вместе, показывают нам реальные возможности полета, которые люди имели еще сотни лет назад.
Прошлые цивилизации использовали множество технологий которые позволяли перемещаться в пространстве в индивидуальных летательных аппаратах.
Многие из летательных аппаратов древних цивилизаций обладали признаками искусственного интеллекта, из-за чего их часто изображали в виде разумных животных. ”
***
„В этой видеостатье собраны некоторые имеющиеся факты археологических находок ученых, мифологии и сказок прошлых цивилизаций, которые собранные вместе, показывают нам реальные возможности полета, которые люди имели еще сотни лет назад.
Прошлые цивилизации использовали множество технологий которые позволяли перемещаться в пространстве в индивидуальных летательных аппаратах.
Многие из летательных аппаратов древних цивилизаций обладали признаками искусственного интеллекта, из-за чего их часто изображали в виде разумных животных. ”
***
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