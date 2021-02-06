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1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Находка и далее

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1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 1. Иркутск
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Иркутск и окрестности
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск. Вып.2



01. Из Хабаровская в Находку












07. Такси в Находке


08. Находка. На городской улице


09. Находка. В магазине


10. Находка. В порту








14. Отход корабля


15. На «Хабаровске» во время пуешествия




17. Круизные развлечения




19. «Хабаровск» в Иокогаме


Источник: https://humus.livejournal.com/7592917.html
Метки: железная дорога, история, находка, Россия, фото
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