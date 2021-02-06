1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Находка и далее
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 1. Иркутск
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Иркутск и окрестности
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск. Вып.2
01. Из Хабаровская в Находку
07. Такси в Находке
08. Находка. На городской улице
09. Находка. В магазине
10. Находка. В порту
14. Отход корабля
15. На «Хабаровске» во время пуешествия
17. Круизные развлечения
19. «Хабаровск» в Иокогаме
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