Главная » Новости Украины и Новороссии

“Тарифный майдан”

44 0


На Украине сегодня проходит "Тарифный майдан". Требуют снижения цены на газ и тарифов на коммуналку.
Так как США этот "майдан" явно не поддерживают, то и перспектив чего-то добиться у него немного.
Впрочем, Порошенко и ОПЗЖ явно намерены извлечь из него политические выгоды https://colonelcassad.livejournal.com/6500666.html
Из существенного – в Житомире протестующие ворвались в горсовет, а в Одессе митингующие моряки перекрыли дорогу на Киев.


Трансляция из Киева.


Киев


Павлоград


Винница


Житомир




Ужгород. Трансляция



О происходящем в Одессе.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6502967.html
Метки: Видео, Зеленский, майдан, протесты, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тарифный майдан
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 30 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 28 октября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru