“Тарифный майдан”
На Украине сегодня проходит "Тарифный майдан". Требуют снижения цены на газ и тарифов на коммуналку.
Так как США этот "майдан" явно не поддерживают, то и перспектив чего-то добиться у него немного.
Впрочем, Порошенко и ОПЗЖ явно намерены извлечь из него политические выгоды https://colonelcassad.livejournal.com/6500666.html
Из существенного – в Житомире протестующие ворвались в горсовет, а в Одессе митингующие моряки перекрыли дорогу на Киев.
Трансляция из Киева.
Киев
Павлоград
Винница
Житомир
Ужгород. Трансляция
О происходящем в Одессе.
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