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Две Америки

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Две Америки в лицах.


Арестованные "бунтовщики" из Капитолия. Практически все либо под арестом, либо выпущены под залог и ожидают суда.


Арестованные в ходе протестов в Портленде активисты BLM и Antifa. Ранее арестовывались в течение 2020-го года, но все приняли участие в беспорядках во время инаугурации Байдена.

И да, по поводу беспорядков в Портленде.
Как сообщает CNN https://edition.cnn.com/2021/01/22/us/portland-riot-protesters-charged/index.html, местные активисты заявляют, что обе стороны угнетают Америку и пока в США не будет справедливости, там не будет мира и что мечту о справедливости для всех более нельзя откладывать.
Джен Псаки на официальной пресс-конференции отказалась осудить протесты в Портленде, когда ее попытались развести на конкретный ответ на этот вопрос. Сенатор от штата Айова потребовал от Байдена немедленно осудить беспорядки в Портленде, намекая, что это тоже "акт внутреннего терроризма".

Республиканцы сейчас очевидно ухватились за беспорядки в Портленде, чтобы перевести стрелки с протестов 6 января на спонсируемых Демократической партией активистов BLM.



Так что если кто-то думал, что в США все после захвата власти демократической партией прекратится, то пока что облом.

PS. В РФ сегодня, кстати, тоже будут протесты – на митинги собираются поклонники Навального, которому на сей раз светит реальный срок + продолжаются протесты в Хабаровске поклонников Фургала. По общим протестам отдельно напишу, а по Хабаровску завтра будет материал с видео, чтобы можно было оценить – изменилось ли там что-то с декабря али нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6496391.html
Метки: протесты, США, фотографии, юмор
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