Как разворовали деньги белорусской оппозиции
На белорусском канале ОНТ с прошлой недели выходил целый цикл роликов основанный на массиве слитой внутренней переписки и видеозвонков участников белорусской оппозиции, где обсуждались различные внутренние вопросы связанные с денежными вопросами.
Ведущий этих роликов конечно там по полной перегибает с обличительным пафосом, но по существу, материалы конечно просто убойные, особенно когда персонажи обсуждают, как сливать Тихановскую, Латушко и прочих и как получить доступ к фондам, куда доверчивые граждане сдавали деньги на поддержку белорусской оппозиции.
Отдельный бриллиант этого цикла – фрагменты откровений Екатерины Канаплевой – исключительный и прекрасный во всех отношениях персонаж. Все это конечно надо крутить для непонятливых граждан в прайм-тайм.
Также порадовали предложения засылать разоблачения на окружение Тихановской в Раша Тудей и откаты куратору белорусской оппозиции по линии "Фридом Хаус" в Вильнюсе. В общем, прекрасные люди со светлыми лицами.
В качестве тизера-завлекалочки.
Ну и в качестве вишенки на тортике борьбы за белорусскую гидность, большое интервью одного из участников данной схемы, Ивана Бегуна, который сейчас всячески преуменьшает свое участие во всем этом, сдавая бывших подельников, встраиваясь в реальность, где Лукашенко все еще президент.
Очень познавательное видео на тему того, как пытались организовать цветную революцию в Белоруссии на технологическом уровне и как протекает "борьба за демократию в Белоруссии" в Вильнюсе, где идет жаркая борьба за собранные деньги.
Таймкоды.
00:24 Кто виноват в вашем исчезновении?
01:58 Почему вы вышли из протестного чата?
03:07 Кто вы? Чем занимались до избирательной кампании? Как попали в избирательный процесс?
05:13 О целях платформы «Голос».
06:06 Об итогах голосования платформы «Голос».
07:13 Какое отношение вы имели к национальному забастовочному комитету?
09:08 Каков был алгоритм забастовок в вашей методичке?
11:17 Где деньги из благотворительных фондов?
15:18 Кто кроме Дылевского получал эти деньги?
16:43 О «Беларуськалии» и разовых выплатах в 500 евро.
17:34 Насколько корректно сравнение в сети Стрижака с Мавроди, а BYSОL – с МММ?
18:50 Система работы фондов. Как происходит отчётность?
20:08 О причинах сомнений в работе фонда BYSОL.
21:24 BYSОL и неучтённые суммы – криптокошельки.
23:18 Вы можете оценить, сколько денег потерялось?
24:56 Заявление Стрижака, что после 18 декабря фонд прекращает финансирование протестующих по новым заявкам – это реальная ситуация или попытка подтолкнуть спонсоров на новые транши?
26:04 Ваша первая реакция при выявлении нечестной работы фондов.
28:08 Причины конфликта Стрижака и его команды.
30:06 Привязка Тихановской к штабу BYSОL.
33:11 Как принимаются решения в штабе Тихановской? Как удалось Франку Вечёрка завоевать ее доверие?
35:52 Об иностранцах, которые "крутятся" вокруг фонда BYSОL и штаба Тихановской.
37:51 Личные данные в сети обращавшихся в фонд BYSОL. Откуда лояльность правоохранительных спецслужб Литвы к происходящему?
41:07 База недовольных белорусов. Почему литовские спецслужбы этим не занимаются?
44:08 По какой причине Стрижак собрался в отпуск?
46:18 Кто из медиа сегодня поддерживает фонд BYSОL? Как они общаются?
50:06 Вы входите в состав «Круглого стола демократических сил», организованного Воскресенским?
50:55 Какая ведётся работа для «подогрева» уличных весенних протестов?
52:35 Почему вы вернулись в Беларусь?
53:45 Что нас ожидает в будущем? Какие открытия могут ещё быть?
57:40 Много ли людей готовы сейчас вернуться и работать на благо своей страны в формате «Круглого стола демократических сил»? Вы примите в свой «круглый стол» таких людей?
Вот такая вот альтернатива Лукашенко. Они еще даже к власти не пришли, а уже занялись самым примитивным воровством..
Чтобы стало бы с Белоруссией с такими "демократическими лидерами", вопрос сугубо риторический.
С интересом жду рассказов про то, как кровавый батькин режим снова оклеветал честнейших людей, которых интересует идея, а не деньги.
PS. Кстати, окружение Гуайдо также разворовало деньги на борьбу с режимом Мадуро.
Поделиться:
Записи на схожие темы