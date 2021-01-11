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Ау ,Избиратель ,а ведь не случайно все маршисты аплодировали кагтавой Алексеивич ,чуют носом своих по интересам и запросам,даже не вникая в их мировозрение.Как старый сосед мой рад ,что низвергли Трампа??казалось бы ?где Трамп и где обыкновенный белорусс родом из “дяревни и имеющий кучу машин,деньги из РФ.Но нет ,жиды победившие и притащившие во власть трансгендеров и всяких Бронштейн ему милее ,чем возрождение былой промышленности.Итак во всем ,где народ Избиратель?-остатки его тихо пашут дальше ,за меньшие деньги при больших ЖКХ ,ибо шариковы ,как утверждает Хохол.